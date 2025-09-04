الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 4 فلسطينيين من نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم الخميس أربعة فلسطينيين من مدينة نابلس ومخيم العين غربا.

آليات الاحتلال تقتحم أحياء عدة من مدينة نابلس

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية اقتحمت آليات الاحتلال أحياء عدة من مدينة نابلس، ومخيم العين غربا، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وعاثت فيها خرابا قبل أن تعتقل أربعة فلسطينيين وهم: يزن الطنبور من شارع عصيرة، ونزار منى من شارع 10، وأحمد شقيرات من حي رفيديا، ومصعب الشيخ عمر من مخيم العين.

قوات الإحتلال تداهم أحد المنازل في المنطقة الشرقية بنابلس

واقتحمت قوة احتلالية بلدة بيتا جنوب نابلس، وداهمت أحد المنازل في المنطقة الشرقية من البلدة، وفتشته، وعاثت به خرابا.

