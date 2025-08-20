الأربعاء 20 أغسطس 2025
خارج الحدود

قوات الاحتلال تداهم منازل خلال اقتحامها مخيم العين للاجئين في نابلس

قوات الاحتلال في
قوات الاحتلال في نابلس،فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منازل عدة خلال اقتحامها مخيم العين للاجئين في مدينة نابلس.

وأوضحت أن آليات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس بعد تسلل قوة خاصة لمخيم العين.

ووفقا لمصادر محلية أصيبت فتاة بعد تعمد آلية لجيش الاحتلال صدم مركبة فلسطينية خلال اقتحام نابلس قبل قليل.

كما اعتقلت عصابة الاحتلال الشاب عبد الله رمضان بعد اقتحام مخيم العين غرب نابلس.

وجاء ذلك بعدما اقتحمت عصابة الاحتلال مدينة نابلس من حاجز حوارة بعد أنباء عن تسلل قوات خاصة لمخيم العين غرب المدينة.

 

وارتفع عدد الشهداء في الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

 

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

 وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 7 مواطنين من طالبي المساعدات بنيران قوات الاحتلال شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.


 


 

