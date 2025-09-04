الخميس 04 سبتمبر 2025
ضحايا عاطل متهم بالنصب في مدينة نصر: تعرضنا لعملية تلاعب بمستقبلنا التعليمي

حبس متهم، فيتو
استمعت نيابة مدينة نصر لاقوال ضحايا عاطل متهم بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم بدائرة القسم، ورفضوا التنازل عن القضية وطالبوا بأموالهم. 

وأضاف الضحايا أنهم تعرضوا لعملية خداع ووهم وتلاعب بمستقبلهم التعليمي والمهني من جانب المتهم بالإضافة إلى استيلائه على مبلغ مالي 20 ألف جنيه من أكثر من 20 شخصا. 

وكشفت التحريات أن المتهم أوهم الضحايا بمنحهم شهادات مزيفة في عدة مجالات، مدعيًا أنها معتمدة وتؤهلهم للحصول على فرص عمل بشركات ومؤسسات كبرى "على خلاف الحقيقة"، مقابل مبالغ مالية. 

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية المقر، حيث تم ضبط المتهم وبحوزته شهادات وهمية منسوبة للكيان، وكتب تعليمية، وإيصالات تحصيل نقدية، وأختام "أكلاشيه". 

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع مالك الكيان بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق. 

