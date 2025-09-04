الخميس 04 سبتمبر 2025
حوادث

تجديد حبس ربة منزل بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في التجمع

محكمة، فيتو
قرر قاضي المعارضات بمحكمةجنح القاهرة الجديدة تجديد حبس ربة منزل بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال مقابل مبلغ مالي بدون تمييز بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية كانت عندما واصلت أجهزة  وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، حيث تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بتهمة إدارة مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي.

استقطاب راغبي المتعة عبر تطبيقات الهواتف

وكشفت التحريات أن المتهمة كانت تستغل المسكن لاستقطاب راغبي المتعة عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة، دون تمييز، مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المسكن وضبط المتهمة وبصحبتها أحد الأشخاص، وبمواجهتهما اعترفا بممارسة نشاطهما الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

