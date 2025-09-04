الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

A House of Dynamite يحصل على تقييم 92% بعد عرضه في مهرجان فينيسيا

A House of Dynamite،
A House of Dynamite، فيتو

 حصل فيلم A House of Dynamite، للنجم إدريس آلبا، على تقييم بلغ 92%، من موقع التقييمات الأشهر،  Rotten Tomatoes، بعد عرضه العالمي الأول، ضمن فعاليات الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي.

ومن المقرر عرض الفيلم في صالات السينما، بتاريخ ٢٤ أكتوبر المقبل.

A red background with a silhouette of a person wearing a helmet and jacket, facing away. Large white text reads "A HOUSE OF DYNAMITE" across the silhouette. A Rotten Tomatoes webpage screenshot shows the movie title "A House of Dynamite," a 92% Tomatometer rating with a red tomato icon, and a runtime of 1h 52m labeled as Drama.

تفاصيل فيلم A House of Dynamite

A House of Dynamite، هو فيلم إثارة سياسي أمريكي، من إخراج كاثرين بيجلو وكتابة نوح أوبنهايم.   

 الفيلم من بطولة إدريس إلبا، وريبيكا فيرجسون، وجابرييل باسو، وجاريد هاريس، وتريسي ليتس، وأنتوني راموس، وموسى إنجرام، وجونا هاور-كينج، وجريتا لي، وجيسون كلارك، ويتتبع الفيلم رد الحكومة الأمريكية الرسمي على إطلاق صاروخ نووي واحد من عدو مجهول.

 

Image

الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي

وتستمر فعاليات مهرجان فينيسيا من 27 أغسطس، إلى 6 سبتمبر 2025، وهو اليوم الأخير للمهرجان والذي سيشهد حفل توزيع جوائز الدورة 82 لمهرجان فينيسيا.

Image

أفلام مهرجان فينيسيا

 وتضم المسابقة الرسمية لمهرجان فينسيا، عددا من أهم الأفلام العالمية، التي ستتنافس على الفوز بجائزة الأسد الذهبي:

"Frankenstein" لـ Guillermo del Toro

"Bugonia" لـ Yorgos Lanthimos

"Jay Kelly" لنوح باومبخ

"After the Hunt" لـ Luca Guadagnino

"The Smashing Machine" لبيني سفدي

"A House of Dynamite" لـ Kathryn Bigelow.

"Father Mother Sister Brother" لـ Jim Jarmusch

"The Wizard of the Kremlin" لـ Olivier Assayas 

"صوت هند رجب" لـ كوثر بن هنية وآخرين.

فيلم "صوت هند رجب" لكوثر بن هنية ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية السينمائي الدولي

لجنة تحكيم الدورة 82 من مهرجان فينيسيا

ويترأس  لجنة تحكيم الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، المخرج الأمريكي ألكسندر باين، الذي أخرج Sideways وNebraska. 

فيما تضم اللجنة عدد من صناع السينما العالمية، وهم ستيفان بريزي، وماورا ديلبيرو، وكريستيان مونجيو، وفيرناندا توريس، وتشاو تاو، فيما ترأس الفرنسية جوليا دوكورنو لجنة مسابقة "آفاق" (Orizzonti).

فيلم افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي

 شهد حفل افتتاح الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، عرض الفيلم الإيطالي La Grazia للمخرج باولو سورينتينو.

‏ويحكي فيلم La Grazia، قصة ماريانو دي سانتيس، الرئيس الذي يقترب من نهاية ولايته، ويواجه قرارين مصيريين يتعلقان بطلبات عفو رئاسي، تتقاطع مع حياته الشخصية، لتتصاعد أحداث الفيلم ويواجه عدة صعوبات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

A House of Dynamite فيلم A House of Dynamite فينيسيا 82

مواد متعلقة

معتز ملحيس يرفع العلم الفلسطيني داخل قاعة عرض "صوت هند رجب" في فينيسيا (فيديو)

إطلالة رسمية لـ فينيسا كيربي من فيلم The Fantastic Four: First Steps

الأكثر قراءة

وزير المياه الإثيوبي يفضح بلاده، وباحث يكشف كارثة بشرية وقعت في سد النهضة

من النيابة إلى الجوازات، السيناريو الكامل لعقوبة الأجنبي المتهم بسرقة السيارات

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يسحب مناقشة ضم الضفة بعد تحذير الإمارات

اشتعال الحرب الكلامية، إبراهيم سعيد يدعم شوبير في مواجهة الصقر والحضري

بعد إعلان نتيجة جولة الإعادة، حصص الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025

مش سايبين حاجة، علاء مبارك يوجه رسالة بشأن صناعة السيارات الصينية

لطلاب الدبلومات الفنية، خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع الهبرد والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

16.8 ألف جنيه لطن هذا النوع، أسعار الأرز اليوم الخميس 4-9-2025

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الدعاء في يوم المولد النبوي الشريف؟ وهل يكون مستجابا؟

1500 عاما على ميلاد خير البرية، سيرة الرسول في محطات خالدة

ما الأعمال المستحبة في ذكرى المولد النبوي؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads