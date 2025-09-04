للمرة الثانية، فتح باب التقديم لتكريم المتفوقين من أبناء الصحفيين لمدة 3 أيام

أعلنت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي وكيل النقابة، فتح باب التقديم للمشاركة في احتفالية تكريم أبناء وبنات الصحفيين المتفوقين دراسيًّا على مستوى الجمهورية، في الشهادات العامة والدبلومات الفنية والجامعية، وكذلك الحاصلين على درجتَي الماجستير والدكتوراه، للعام الدراسي 2024-2025.

ويأتي ذلك لتلقي العديد من الطلبات من الزملاء الذين لم يتابعوا مواعيد فتح باب التقديم في المرات السابقة، وحرصًا من النقابة على تمكين أبنائهم من المشاركة في احتفال الأسرة الصحفية.

ويُفتح باب التقديم كفرصة أخيرة لمدة ثلاثة أيام فقط، تبدأ من اليوم الخميس 4 سبتمبر، وتنتهي يوم السبت 6 سبتمبر 2025 في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

والتقديم عبر هذا الرابط التالي.

