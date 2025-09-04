الخميس 04 سبتمبر 2025
أخبار مصر

تحذير من ارتفاع الأمواج بـ 5 شواطئ، تعرف عليها

حذرت هيئة  الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على سواحل "بورسعيد، مطروح، العلمين، الإسكندرية، بلطيم"، حيث يصل ارتفاع الأمواج إلى 1.5: 2.25 متر.

حالة الطقس غدًا الخميس 4-9 - 2025 بمحافظة البحيرة

شبورة كثيفة ورياح واضطراب حركة الملاحة، الأرصاد تحذر من ظواهر مقلقة في طقس اليوم


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح  على  السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى، وظهور بعض السحب المنخفضة  على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنه رذاذ خفيف غير مؤثر.

ويؤدى ارتفاع نسب الرطوبة إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس من 2: 4 درجات مئوية.

ووفقا لتوقعات الأرصاد الجوية، لـ حالة الطقس اليوم ، تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا، ويسود طقس معتدل الحرارة رطب  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد في الصباح الباكر، مائل للحرارة رطب  ليلا على أغلب الأنحاء.


ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء ليلا مما يعمل على تلطيف الأجواء.

كما كشفت هيئة الأرصاد عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 42
 


تتأثر مصر خلال فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة.

