أخبار مصر

حالة الطقس اليوم، تحذير من نشاط للرياح واضطراب على هذه الشواطئ

شاطئ، فيتو
شاطئ، فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط للرياح على خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 50: 40 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج 2.5:2 متر.

ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة طقس الغد

أمطار رعدية على هذه المناطق، الأرصاد تكشف حالة طقس الأسبوع المقبل

كما حذرت الهيئة من نشاط للرياح على سواحل " بورسعيد، الاسكندرية، بلطيم "، حيث ويصل ارتفاع الأمواج 1.5: 2.25 متر.

فيما أعلنت الهيئة عن ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنه رذاذ خفيف غير مؤثر، مع وجود نشاط للرياح  على الصحراء الغربية وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء، حيث  تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا ويسود طقس معتدل الحرارة رطب  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد فى الصباح الباكر، مائل للحرارة رطب  ليلا  على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء ليلا مما يعمل على تلطيف الأجواء.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة المحسوسة: 32

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 38

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 37

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 42

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس.

كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة.

