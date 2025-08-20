لميس الحديدي: قناة النهار كانت ستصبح وجهتي الأولى بعد 2011

أعلنت شبكة تليفزيون النهار منذ قليل في بيان لها إتمام الاتفاق مع الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي على الانضمام لشاشتها، حيث ستقدم برنامج توك شو رئيسيا كبيرا اعتبارًا من نهاية سبتمبر المقبل.

وقالت لميس في أول تعليق لها على انضمامها لطاقم شبكة قنوات النهار: ربما لا يعرف كثيرون ان قناة النهار كان يفترض ان تكون وجهتى الأولى فى ٢٠١١ قبل الانضمام إلى cbc.. سعيدة بالانضمام إلى #شبكة_قنوات_النهار فى خطوة جديدة فى مسيرتى المهنية أجتهد فيها لأقدم إعلاما يليق بالمشاهد المصري.

وتابعت: سعيدة بالتعاون مع الصديقين علاء الكحكى مالك قنوات النهار ومحمد هانى رئيس الشبكه.. تعاون اتأخر ١٤ سنة ياعلاء معلش

برنامج جديد لـ لميس الحديدي



وقال علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة النهار: "انضمام لميس الحديدي يمثل قوة وقيمة عظيمة لقنواتنا ولا يختلف اثنان على أنها الاسم الأول والأهم والأمهر في تقديم برامج الشئون الجارية كما أن خبرتها الكبيرة واستقلاليتها وأسلوبها الواضح المميز أكسبها شخصيتها الإعلامية المتفردة".



ومن جانبها أعربت لميس الحديدي عن سعادتها بالانضمام إلى أسرة "النهار" وأضافت: "تجمعني علاقات صداقة سابقة مع كثيرين من قيادات النهار وإعلامييها وسعيدة بالعمل وسط كوكبة نجومها وأتابع منذ فترة خطوات نجاح وتطور في النهار وطموح كبير يشجعني".



وقال محمد هاني رئيس شبكة تليفزيون " النهار ": “أي محطة تتمنى أن تكون لميس الحديدي من ضمن نجومها.. وسيكون برنامجها أربعة أيام أسبوعيًا وأتوقع أن يكون علامة فارقة كعادتها”.

