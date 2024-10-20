تحذيرات من خطط إيلون ماسك لإنشاء مدينة سكنية للبشر على المريخ

حذر البروفيسور أندرو كوتس، عالم الفيزياء والباحث المتخصص في كوكب المريخ، من المشاريع والخطط التي يعمل على إطلاقها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على كوكب الأحمر، مؤكدا أن هذه المشاريع قد تكون كارثية وتؤدي إلى تدميره.

تحذير من استيطان البشر لكوكب المريخ

وأوضح عالم فيزياء المتخصص في كوكب المريخ من جامعة لندن، أن كوكب المريخ يختلف عن القمر الذي لا يحتوي على أي من المكونات الضرورية للحياة، مما يعني عدم وجود خطر التلوث البيولوجي.

وقال أندرو كوتس، إن المستوطنين البشر سوف يلوثون الكوكب ويعرضون عمليات البحث عن حياة فضائية للخطر، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل".

ويزعم كوتس أن البشرية يجب أن ترسل رائد فضاء واحد فقط إلى المريخ إذا أردنا أن نتعلم الحقيقة حول الحياة في نظامنا الشمسي.

ماسك يخطط لإنشاء مستعمرة بشرية على المريخ

وكان ماسك كشف مؤخرًا عن التخطيط لمدينة يسكنها مليون نسمة سوف تزدهر على المريخ خلال 30 عامًا، مشيرًا إلى وجود خطط لدى شركته "سبيس إكس" لإنشاء مستعمرة بشرية على سطح كوكب المريخ بحلول عام 2054.