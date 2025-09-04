الخميس 04 سبتمبر 2025
اليوم، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى

المولد النبوي، فيتو
أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن اليوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025، الموافق 17 من شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة المولد النبوي الشريف، للعاملين بالقطاعين العام والخاص.

وأكد أن هذا القرار بموجب كتاب دوري صادر عن وزارة العمل، حمل الرقم (26) لسنة 2025، واستنادا إلى أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، والذي يمنح العاملين حق الحصول على إجازات مدفوعة الأجر في الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الوزير أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مِثلَي الأجر، أو يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يوضع بملفه الخاص، وذلك وفقًا لأحكام القانون.

وأصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم (16) لسنة 2025 بشأن منح العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وشدد الوزير على ضرورة التزام رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري المديريات – كلٌ في حدود اختصاصه – بنشر أحكام الكتاب والعمل بمقتضاها ووضعها موضع التنفيذ في مواقع العمل والإنتاج.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، احتفال جمهورية مصر العربية بذكرى المولد النبوي الشريف، الذي أُقيم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وذلك بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ والدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية؛ إلى جانب رئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

