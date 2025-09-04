الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

واجب أخوي، زعيم كوريا الشمالية يتعهد لـ بوتين بالدعم الكامل لروسيا

كيم جونج أون وفلاديمير
كيم جونج أون وفلاديمير بوتين، فيتو

أكد زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونج أون، أن بلاده ستواصل دعم روسيا في حماية مصالحها المرتبطة بأمن الدولة، معتبرًا ذلك "واجبًا أخويًّا".


ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم جونج أون قوله خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستواصل دعم نضال الحكومة والجيش والشعب الروسي من أجل حماية السيادة ووحدة الأراضي والمصالح الأمنية للدولة، وتعتبر هذا واجبًا أخويًا، وستظل متمسكة على نحو ثابت بتنفيذ المعاهدة الموقعة بين بيونج يانج والاتحاد الروسي".

وأضافت الوكالة أن زعيم كوريا الديمقراطية "أعرب عن سعادته بلقائه مجددًا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأشاد بالتوسع والتطور الديناميكي للعلاقات بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والاتحاد الروسي في جميع المجالات بعد إبرام الاتفاقية بين الدولتين".


وأمس الأربعاء، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونج أون، لزيارة روسيا.

وقال بوتين، مخاطبًا كيم جونج أون، بينما كان الرئيس الروسي يرافق نظيره الكوري بعد انتهاء المحادثات: "تفضل بزيارتنا".


وتمنى زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية للرئيس الروسي الصحة والنجاح، ودعا بوتين إلى اجتماع قريب، كما ناقش الزعيمان، من بين أمور أخرى، تطوير العلاقات الثنائية.


يشار إلى أن بوتين وكيم جونج أون، شاركا، الأربعاء، إلى جانب رؤساء دول أخرى، في احتفالات بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني في الحرب العالمية الثانية.


وحضر زعيما روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عرضًا عسكريًا في ميدان تيانانمن وحفل استقبال في قاعة الشعب الكبرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونج أون دعم روسيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاتحاد الروسي الحرب العالمية الثانية

الأكثر قراءة

أسماء ضحايا حادث العاشر من رمضان المروع

صفقة شاملة، أول رد من حماس على عرض ترامب لوقف الحرب في غزة

الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج على هذه الشواطئ غدا

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الخميس

وداعا لسبوبة "القيصري"، الصحة تدرب الحوامل على الولادة الطبيعية (فيديو)

منها التعجيل بالدفن، مظاهر تكريم الإسلام للإنسان بعد موته

مصرع 3 شباب وإصابة آخر في حادث مروع أمام نادي الرواد بالعاشر من رمضان (صور)

هيختلف عن "قبض" أكتوبر، موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 لجميع العاملين بالدولة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

أحدث أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

استقرار أسعار الأرز في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار كرتونة بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

احذر الإفراط في تناولها.. السعرات الحرارية لكل 100 جرام بحلوى المولد النبوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads