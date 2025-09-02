نائب محافظ قنا يشهد اعتماد محطة مياه الجبيل ببرنامج التنمية الفنية المستدامة

شهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، فعاليات استيفاء متطلبات الإدارة الفنية المستدامة (TSM) بمحطة مياه الجبيل المدمجة بطاقة 80 لتر/ثانية، إلى جانب حضوره ختام برنامج التدريب على أعمال السباكة ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، في إطار جهود الدولة المتواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين كفاءة الكوادر البشرية.

جاء ذلك بحضور المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وفاتن نصر مدير عام التدريب بالشركة، وحسين عبد الرحيم مدير عام الشؤون القانونية والمشرف العام على قطاع الموارد البشرية، ونسمة ماهر مسؤول التدريب بالشركة القابضة، والمهندسة ماجدة عزيز مفتش TSM بالشركة القابضة، والمهندس حسام الدين طه مفتش TSM من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية.

شهادة اعتماد الجودة بمياه قنا

وفي محطة مياه الجبيل، التي تخدم نحو 60 ألف نسمة، تم اجتياز التفتيش الفني والإداري لاعتماد شهادة التنمية الفنية المستدامة (TSM)، حيث أشاد نائب المحافظ بجهود العاملين بالمحطة.

وفي سياق متصل، تابع نائب المحافظ ختام فعاليات برنامج التدريب على أعمال السباكة المنفذ بالتعاون بين وزارتي الإسكان والمرافق والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبرعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسة "معًا" وشركة "إيجيك"، وذلك بمركز تدريب الشركة بقنا، حيث تضمنت الفعاليات عرض فيلم توثيقي لمراحل التدريب.

واختتم نائب المحافظ زيارته بتهنئة العاملين بمحطة مياه الجبيل على حصولهم على شهادة التنمية الفنية المستدامة، كما قام بتوزيع شهادات تقدير وحقائب أدوات سباكة متكاملة على 35 متدربًا اجتازوا البرنامج بنجاح، مؤكدًا أن هذه الجهود المتكاملة تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات من جانب، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب من جانب آخر.

