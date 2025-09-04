جدول مواعيد الكشف الطبي للطلاب المستجدين بجامعة القاهرة والأوراق المطلوبة

أعلنت جامعة القاهرة، جدول مواعيد الكشف الطبي للطلاب المستجدين بها من المرحلة الأولى والثانية من التنسيق للعام الجديد 2025 - 2026.

ومن المقرر أن يبدأ الكشف الطبي اعتبارًا من يوم السبت الموافق 06/09/2025 وتنتهي مرحلة الكشف الطبي يوم الثلاثاء الموافق 30/09/2025.

وأكدت الجامعة أنه على كل طالب الالتزام بالموعد المحدد له للكشف وفق الجدول الذي أعلنته الجامعة.

وأوضحت الجامعة أنه قد تم البدء في التسجيل في خدمة الكشف الطبى للطلاب المستجدين بجامعة القاهرة للمرحلة الأولى والثانية من التنسيق.

وبالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة ومدارس IG، فيجب التسجيل من داخل مستشفى الطلبة وعمل كود الدفع من قبل المستشفى.

أما الطلاب الوافدين، فيجب إحضار استمارة الكشف الطبي من الكلية وإفادة من الكلية للترشيح والتوجه الي مقر الكشف الطبي دون الحاجة إلى التسجيل على الموقع.

إجراءات الكشف الطبى للطلاب المستجدين بجامعة القاهرة

يتم الكشف الطبي بمقر مستشفى الطلبة - جامعة القاهرة. يجب إحضار إثبات الشخصية (الرقم القومي) أو شهادة الميلاد المميكنة + صورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة. يرجى من الطلاب اتخاذ الإجراءات الاحترازية عند تواجدهم بالكشف الطبي بالمستشفى. ممنوع تواجد أولياء الأمور منعا للتزاحم داخل وخارج المستشفى. في حال تعذر التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني يتم التوجه للتسجيل بداخل مستشفى الطلبة.

المستندات المطلوبة من الطلاب عند الكشف الطبي بجامعة القاهرة

على الطلبة المتقدمين للكشف الطبي إحضار الآتي:

استمارة الكشف الطبي المطبوعة من الموقع الإلكتروني.

إحضار أصل و2 صورة من إيصال سداد فوري.

يجب إحضار صورتين شخصيتين عند عدم معرفة رفع الصورة على الموقع.

جدول مواعيد الكشف الطبي للطلاب المستجدين بجامعة القاهرة

9/6 | الطب البشري - طب الفم والأسنان - الصيدلة.

9/7 | كلية التمريض إناث (من حرف أ إلى حرف ع) - معهد فني تمريض إناث.

9/8 | كلية التمريض ذكور (من حرف أ إلى حرف ع) - معهد فني تمريض ذكور.

9/9 | كلية التمريض إناث (من حرف ف إلى حرف ي) - تمريض معهد الأورام إناث.

9/10 | كلية التمريض ذكور (من حرف ف إلى حرف ي) - تمريض معهد الأورام ذكور.

9/11 | الطب البيطري - دار العلوم.

9/13 | العلوم.

9/14 | الهندسة (من حرف أ إلى حرف غ).

9/15 | الهندسة (من حرف ف إلى حرف ي).

9/16 | الزراعة.

9/17 | الإعلام - التربية النوعية.

9/18 | الاقتصاد والعلوم السياسية.

9/20 | الحاسبات والمعلومات - تخطيط عمراني.

9/21 | علاج طبيعي - آثار.

9/22 | تربية وطفولة مبكرة (من حرف أ إلى حرف غ).

9/23 | تربية وطفولة مبكرة (من حرف ف إلى حرف ي).

9/24 | الآداب (من حرف أ إلى حرف غ).

9/25 | الآداب (من حرف ف إلى حرف ي).

9/27 | الحقوق (من حرف أ إلى حرف غ).

9/28 | الحقوق (من حرف ف إلى حرف ي).

9/29 | التجارة (من حرف أ إلى حرف غ).

9/30 | التجارة (من حرف ف إلى حرف ي).

