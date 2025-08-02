كلية التمريض جامعة الإسكندرية تنظم الملتقى التوظيفي الـ11 "ممرضات اليوم – قادة الغد"

نظّمت كلية التمريض جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، الملتقى التوظيفي الحادى عشر لخريجيها، تحت شعار "ممرضات اليوم – قادة الغد".

جاء ذلك بحضور عدد من المؤسسات الصحية والمستشفيات الرائدة، وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية، بهدف ربط خريجى الكلية بسوق العمل من خلال إتاحة الفرص المباشرة للتوظيف، وتوفير منصة تفاعلية تجمع بين الخريجين وممثلى المؤسسات الصحية، بما يسهم في دعم مسيرتهم المهنية وتحقيق التواصل المستدام مع شركاء الرعاية الصحية.

وفى كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة نفرتيتي حسن زكى عميد كلية التمريض، أن الملتقى يأتي في إطار دور الكلية فى تمكين الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل، وتعزيز التواصل مع شركاء المهنة في القطاع الصحي، مشيرة إلى أن اعتماد الكلية دوليًا من الهيئة الألمانية للاعتماد AHPGS يُعد إنجازًا أكاديميًا ومهنيًا يُعزّز من فرص خريجي الكلية محليًا ودوليًا.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سحر لماضة وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الملتقى يؤكد حرص الكلية على فتح آفاق عملية أمام الخريجين وبناء روابط قوية مع مؤسسات الرعاية الصحية، مؤكدة أن خريجى الكلية يتمتعون بمستوى عالٍ من الكفاءة والتدريب، ما يجعلهم مؤهلين بقوة للانخراط في سوق العمل.

كما تحدثت الدكتورة إيمان طه، الأستاذ بقسم تعليم التمريض، عن أهمية الرعاية الصحية القائمة على الفريق متعدد التخصصات، ودورها في تحسين جودة الرعاية وسلامة المرضى، مشيرة إلى أهمية التدريب المستمر على مهارات التعاون والتواصل والمسؤولية المهنية.

واستعرضت الدكتورة إسراء إسماعيل، منسق وحدة الخريجين، دور الوحدة في دعم الخريجين وتعزيز تواصلهم مع الكلية، من خلال قنوات إلكترونية وورش عمل تدريبية وشراكات مع جهات التوظيف، مؤكدة التزام الوحدة بمواكبة احتياجات الخريجين وتطوير قدراتهم العملية.

وأشاد ممثلو المؤسسات المشاركة بجودة خريجي الكلية، معربين عن تطلعهم لاستمرار التعاون في مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تعزيز التكامل بين الجانب الأكاديمي وسوق العمل، وتوفر فرص توظيف واعدة لخريجي كلية التمريض.

شارك فى الملتقى مستشفى الإسكندرية للكلى والمسالك البولية، مستشفى نيل الأمل، مستشفى دار العلاج، مستشفى الصفوة، مستشفى أجيال، المستشفى السعودي الألماني، مستشفى أندلسية الشلالات، مستشفى سموحة الدولي، مركز القلب الدولي، إلى جانب شركات ومراكز متخصصة مثل شركة ميديكال ستور، مركز يونايتد للتدريب والاستشارات، والشركة المصرية السعودية.

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