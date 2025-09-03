مصادر بحزب الله: متمسكون بموقفنا بشأن حصر السلاح ونرفض ورقة ويتكوف

قالت مصادر في حزب الله لم تذكر اسمها، إن موقفها من المشاركة في الحكومة لم يحسم وبانتظار اتصالات وأن الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات.

وتابعت المصادر: “متمسكون بموقفنا المبدئي بإلغاء قراري الحكومة السابقين بشأن حصر السلاح وورقة باراك، كما نرفض مناقشة تبعات قراري الحكومة ونعتبرهما غير شرعيين في ظل استمرار احتلال أراض لبنانية".

وأضافت:"هناك فرصة للتفاهم من أجل التوصل لخطوات تراجعية أو تجميد مسار الانحدار الذي تنتهجه السلطة، لذا نرفض تقديم تنازلات مجانية أو نقل الأزمة من مشكلة مع إسرائيل إلى مشكلة داخلية، موقفنا من خطة الجيش واضح انطلاقا من عدم الاعتراف بورقة باراك ونعتبرها غير موجودة، يجب مناقشة خطة حماية لبنان وسيادته قبل مناقشة حصرية السلاح”.

