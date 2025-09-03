الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصادر بحزب الله: متمسكون بموقفنا بشأن حصر السلاح ونرفض ورقة ويتكوف

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

قالت مصادر في حزب الله لم تذكر اسمها، إن موقفها من المشاركة في الحكومة لم يحسم وبانتظار اتصالات وأن الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات. 

وتابعت المصادر: “متمسكون بموقفنا المبدئي بإلغاء قراري الحكومة السابقين بشأن حصر السلاح وورقة باراك، كما نرفض مناقشة تبعات قراري الحكومة ونعتبرهما غير شرعيين في ظل استمرار احتلال أراض لبنانية". 

وأضافت:"هناك فرصة للتفاهم من أجل التوصل لخطوات تراجعية أو تجميد مسار الانحدار الذي تنتهجه السلطة، لذا نرفض تقديم تنازلات مجانية أو نقل الأزمة من مشكلة مع إسرائيل إلى مشكلة داخلية، موقفنا من خطة الجيش واضح انطلاقا من عدم الاعتراف بورقة باراك ونعتبرها غير موجودة، يجب مناقشة خطة حماية لبنان وسيادته قبل مناقشة حصرية السلاح”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل حزب الله لبنان ”ستيف ويتكوف” المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط

مواد متعلقة

طائرة الاحتلال تلقي منشورات ضد حزب الله في جنوب لبنان (صورة)

حزب الله يتهم الحكومة اللبنانية بجر البلاد لحرب أهلية

لبنانيون يشكون الأمين العام لـ حزب الله أمام النيابة العامة التمييزية

الأكثر قراءة

عماد النحاس يحل عقدة ريبيرو للاعبي الأهلي بهذا القرار

دار الإفتاء توضح حكم رد السلام أثناء تلاوة القرآن

الفريق يحتاج إمكاناته الكبيرة، فيريرا يرفض رحيل موهوب الزمالك

برسالة مؤثرة، علاء مبارك يكشف عدم تجاوزه أحزان وفاة ابنه رغم مرور 16 عامًا

أخبار مصر: الصين ترعب العالم بالثالوث النووي، خبير يكشف سر دفن سكان قرية في السودان، قصة غدر الأهلي لـ سيد عبد الحفيظ

ضبط تشكيل عصابي بحوزته كبتاجون وترامادول بقيمة 240 مليون جنيه في الشرقية

لضمان وصول الدعم لمستحقيه، قرار جديد من التموين بشأن منظومة السلع

السيسي: نشهد اليوم مئوية محمدية لا تتكرر إلا بعد مئة سنة

خدمات

المزيد

بعد الارتفاعات الكبيرة، آخر تطورات سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء بالصاغة

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-9-2025

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

المسابقات الحكومية خلال النصف الثاني من 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم رد السلام أثناء تلاوة القرآن

تفسير حلم الخطف في منام العزباء وعلاقته بوجود أشخاص يخططون لإيذائها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads