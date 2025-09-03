الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال: الحوثيون استخدموا ذخيرة عنقودية في صاروخ أطلقوه تجاه إسرائيل

الصاروخ اليمني، فيتو
الصاروخ اليمني، فيتو

الصاروخ اليمني، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن الصاروخ الذي أطلقته جماعة الحوثيين من اليمن باتجاه إسرائيل كان محمّلًا بـ ذخيرة عنقودية، في تطور يثير مخاوف من اتساع رقعة التصعيد في المنطقة.

هجوم الحوثيين على الاحتلال الإسرائيلي

وكان الحوثيون أعلنوا في وقت سابق إطلاق صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل، مؤكدين أن العملية تأتي ردًا على ما وصفوه بـ"العدوان الإسرائيلي على اليمن"، وللتأكيد على استمرار دعمهم لقطاع غزة في ظل الحرب الدائرة هناك.

خطورة الذخائر العنقودية

تُعد الذخيرة العنقودية من أكثر أنواع الأسلحة إثارة للجدل دوليًا، إذ تنفجر في الهواء وتطلق قنابل صغيرة على مساحات واسعة، ما يجعلها سلاحًا عشوائيًا يهدد حياة المدنيين حتى بعد انتهاء القتال، بسبب بقاء بعض القنابل غير المنفجرة قابلة للتفجير لاحقًا.

تزامن هذا التطور مع دوي صفارات الإنذار في مناطق عدة، بينها النقب والقدس المحتلة، بالتزامن مع سماع انفجارات في جنوب إسرائيل.


ويأتي ذلك فيما تشهد المنطقة توترًا متصاعدًا، مع اتساع دائرة المواجهات بين إسرائيل وجماعات إقليمية على أكثر من جبهة.

