التموين: نستهدف استلام نحو 6 ملايين طن من القصب ديسمبر المقبل

كشف صلاح فتحي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية عن الاستعداد لموسم حصاد وتوريد قصب السكر لعام 2026.

أوضح صلاح فتحي أن الشركة تستهدف استلام نحو 6 ملايين طن من القصب، بدءًا من نهاية ديسمبر المقبل وحتى منتصف أبريل 2026.

أما فيما يخص محصول البنجر، فأكد فتحي أن الكميات المستهدف استلامها لموسم 2026 لم تُحدد بعد، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عنها لاحقًا بالتنسيق مع وزارة التموين.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في نهاية أغسطس الماضي تحديد سعر توريد طن القصب عند 2500 جنيه للموسم الجديد، في حين استلمت وزارة التموين خلال الموسم الماضي نحو 5.476 مليون طن من خلال 8 مصانع لقصب وبنجر السكر تابعة للشركة، من أبرزها: كوم أمبو وأدفو بأسوان، أرمنت بالأقصر، وأبو قرقاص بالمنيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.