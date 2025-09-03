الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التموين: نستهدف استلام نحو 6 ملايين طن من القصب ديسمبر المقبل

قصب السكر
قصب السكر

كشف صلاح فتحي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية عن الاستعداد لموسم حصاد وتوريد قصب السكر لعام 2026.

أوضح  صلاح فتحي أن الشركة تستهدف استلام نحو 6 ملايين طن من القصب، بدءًا من نهاية ديسمبر المقبل وحتى منتصف أبريل 2026.

أما فيما يخص محصول البنجر، فأكد فتحي أن الكميات المستهدف استلامها لموسم 2026 لم تُحدد بعد، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عنها لاحقًا بالتنسيق مع وزارة التموين. 

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في نهاية أغسطس الماضي تحديد سعر توريد طن القصب عند 2500 جنيه للموسم الجديد، في حين استلمت وزارة التموين خلال الموسم الماضي نحو 5.476 مليون طن من خلال 8 مصانع لقصب وبنجر السكر تابعة للشركة، من أبرزها: كوم أمبو وأدفو بأسوان، أرمنت بالأقصر، وأبو قرقاص بالمنيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قصب السكر وزارة التموين شركة السكر بنجر السكر

مواد متعلقة

لضمان وصول الدعم لمستحقيه، قرار جديد من التموين بشأن منظومة السلع

تخفيض 15%، أسعار الزيوت بالأسواق اليوم الثلاثاء بعد مبادرة القطاع الخاص مع "التموين"

الأكثر قراءة

الصحة تغلق مستشفى أحمد شفيق لمخالفة اشتراطات الترخيص وإجراءات مكافحة العدوى

رفعت فياض يكتب: إقالة جماعية غير معلنة بالتعليم العالي لـ45 مدير معهد فني وكلية قبل بداية العام الدراسي لندب غيرهم لمدة شهرين فقط!

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

استقرار أسعار كرتونة بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

دار الإفتاء توضح حكم الجثو على الركبتين عند الدعاء

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس فى مصر

ضياء رشوان عن تهديد نتنياهو بوقف تصدير الغاز: أنت الخاسر (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

أحدث أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

استقرار أسعار الأرز في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار كرتونة بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

احذر الإفراط في تناولها.. السعرات الحرارية لكل 100 جرام بحلوى المولد النبوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، بشارات الأنبياء ببعثة وميلاد خير الأنام

عمرو الورداني: ميلاد النبي مدرسة للتطهر من الأوهام (فيديو)

الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads