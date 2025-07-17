عودة المندوه الحسيني إلى عضوية لجنة التعليم الخاص بتعليم الجيزة

عاد الدكتور المندوه الحسيني مجددًا إلى عضوية لجنة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، وحضر اجتماع لجنة التعليم الخاص المنعقد بالمديرية مؤخرًا ممثلًا عن أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة في اللجنة التي ترأسها وكيلة مديرية التربية والتعليم بالجيزة وفقًا لما ينص عليه القرار الوزاري ٤٢٠ المنظم لأعمال المدارس الخاصة.

وتعقد مؤسسات التعليم الخاص بالجيزة على "الحسيني" آمالا كبيرة في حل المشكلات التي تواجه قطاع التعليم الخاص، وذلك لما يتمتع به من خبرات كبيرة في هذا المجال.

يذكر أن لجنة التعليم الخاص بأي مديرية تعليمية هي المنوط بها مناقشة قضايا التعليم الخاص، وإبداء الآراء حول القضايا التي تُطرح عليها، وقراراتها نافذة فيما يتعلق بالملفات التي تناقشها، وتحظى لجان التعليم الخاص بالمديريات التعليمية باهتمام بالغ نظرًا لدورها في حسم وحل مشكلات التعليم الخاص.

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