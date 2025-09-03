الأربعاء 03 سبتمبر 2025
ياسمين علي عن شقيقها من ذوي الحالات الخاصة: مصدر إلهام في حياتي (فيديو)

ياسمين علي، فيتو
تحدثت المطربة ياسمين علي، عن علاقتها بشقيقها وكواليس مشاركته فى كليب " ما ضاقت إلا ما فرجت"، قائلة: "شقيقي يحيى يكبرني بعامين، وهو من ذوي الحالات الخاصة، ومصدر البركة والإلهام فى حياتي".


وقالت خلال لقائها ببرنامج "6 ستات"، المذاع على فضائية "dmc": "عند رؤيتي لشقيقي يحيي أشعر بان البركة تهل علينا، وفيه نية الصافية والطيبة، ولذلك استمد الطاقة الإيجابية منه".

 


وعن تفاصيل كليبها: "ما ضاقت إلا ما فرجت"، كشفت المطربة ياسمين علي عن سبب مشاركة شقيقها لها فى الكليب، مؤكدة: " فكرة مشاركتي شقيقي فى الكليب ترجع لوالدتي، والكليب كان من انتاجي، وبعدها توقفت عن الانتاج بسبب التكلفة".
 

 

المطربة ياسمين علي
يذكر أن المطربة ياسمين علي، كانت عادت في وقت سابق لاستئناف نشاطها الفني من جديد من خلال إحيائها حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الـ 72، وذلك بعد توقفها لفترة بسبب أحداث غزة الصعبة.

