"6 ستات" يستضيف المطربة ياسمين علي غدًا الأربعاء

تستضيف الإعلامية جاسمين طه زكي، في برنامج "6 ستات"، المطربة ياسمين علي، وذلك في حلقة يوم غدٍ الأربعاء، التي تُذاع في تمام الساعة السادسة مساءً.



ومن المنتظر أن تتناول الحلقة جوانب مختلفة من المسيرة الفنية للفنانة ياسمين علي، وأحدث أعمالها الغنائية، بالإضافة إلى الحديث عن تجاربها الشخصية.

المطربة ياسمين علي

يذكر أن المطربة ياسمين علي ، كانت عادت في وقت سابق لاستئناف نشاطها الفني من جديد من خلال إحيائها حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الـ 72، وذلك بعد توقفها لفترة بسبب أحداث غزة الصعبة.

