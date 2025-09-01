محمد عبد الرحمن لـ"فيتو": "ماما وبابا" تجربة مختلفة واستمتعت بالتعاون مع ياسمين رئيس



تحدث الفنان محمد عبد الرحمن توتا، عن تجربته الفريدة والجريئة في فيلمه الجديد "ماما وبابا"، الذي يشارك فيه إلى جانب ياسمين رئيس، ويتميز بفكرته المبتكرة وغير التقليدية، حيث يجسد كل من توتا وياسمين رئيس أدوارًا معكوسة بين الرجل والمرأة، من خلال فكرة تبديل الأرواح داخل أحداث الفيلم.

وقال توتا خلال حواره مع فيتو: ربنا يوفقنا إن شاء الله، وأتمنى أن الفيلم ينال إعجاب الجمهور" بعد الجهد الكبير الذي تم بذله أثناء التصوير، وتمنى أن يقدر الجمهور كل التفاصيل التي تم العمل عليها بعناية، حيث إن التمثيل الكوميدي يعد من أصعب أنواع التمثيل أمام الكاميرا.

في البداية، كيف تصف تجربتك الأولى مع ياسمين رئيس؟

الكواليس كانت ممتعة للغاية، بيني وبين ياسمين تفاهم كبير ساعدنا على تقديم الأداء المطلوب، والعمل مع صديقة مقربة يسهل الكثير، خاصة في المشاهد الكوميدية أو تلك التي تتطلب تفاعلا عاطفيا قويا.

والفيلم يحمل فكرة جديدة، رغم أنها مستوحاة من موضوعات تناولتها أفلام سابقة، والفكرة كانت موجودة منذ فترة، لكن تنفيذها بهذه الطريقة المبتكرة هو ما يجعل الفيلم مميزا.

ما هي التحديات التي واجهتك أثناء تصوير فيلم "ماما وبابا"؟



الدور كان تحديا كبيرا بالنسبة لي، خاصة وأنني كنت أجسد شخصية امرأة، بينما الشخصية المقابلة لي، التي تؤديها ياسمين رئيس، هي زوجتي في القصة، ولكن يتم تصويرها بطريقة مختلفة.

كما أنه في الفيلم، لا يشعر الزوجان ببعضهما البعض، ويحدث موقف غريب يسبب تبديل الأرواح بينهما، وفكرة التبديل هذه كانت مثيرة جدا، وأثارت حماسي لتقديم الدور بطريقة مقنعة.

وأكثر ما حمسني هو التحدي نفسه، أداء دور امرأة ليس أمرًا سهلا، لكنه يتيح لي فرصة استكشاف أبعاد جديدة في التمثيل ويمنحني فرصة لإظهار قدراتي في تقديم شيء مختلف تماما عن أدواري السابقة.

وجود مشاهد كوميدية مكثفة يزيد من صعوبة المهمة، لكنه في الوقت نفسه يجعلها ممتعة ومليئة بالإثارة.

كيف كان التعامل مع المشاهد الكوميدية أثناء التصوير؟

كل المواقف كانت مضحكة وظريفة، لكنها كانت تتطلب دقة كبيرة في الأداء لضمان وصول الرسالة بشكل سلس للجمهور.

صحيح أن التصوير كان متعبا أحيانا بسبب حجم العمل الكبير، لكن روح الفريق وحماس الجميع جعلوا التجربة ممتعة ومليئة بالطاقة الإيجابية.

ما هي الرسالة الاجتماعية التي يسعى الفيلم إلى إيصالها؟

الفيلم يركز على أن الزواج يتطلب التفاهم والمشاركة بين الزوجين، حيث إن تجربة التبديل بين الزوجين في الفيلم تقدم مثالا عمليا على كيفية شعور كل طرف بما يمر به الآخر، وتوضح أن الانفصال يحدث أحيانا نتيجة لعدم الإحساس والتفاهم بين الطرفين.

كيف كانت تجربتك في العمل مع الفريق ككل؟

كانت تجربة العمل رائعة من جميع النواحي، والفريق كان ملتزما ومتحمسا، مما انعكس بشكل إيجابي على جودة العمل، كل فرد بذل قصارى جهده، سواء في الأداء أو في تفاصيل الإعداد والإخراج.

وجود ياسمين رئيس إلى جانبي، بالإضافة لتعاون باقي الفريق، جعل العملية تسير بسلاسة ومتعة، رغم التحديات الكبيرة التي واجهناها.

والفيلم يقدم تجربة جديدة في السينما المصرية، تجمع بين الضحك والتفكير في آن واحد.

هل لديك مشاريع قادمة؟

نعم، أعمل حاليا على مشروع سينمائي جديد بالإضافة إلى مسلسل تلفزيوني.

وأنا أحب التنويع بين السينما والتلفزيون، وفي كل عمل أسعى لتقديم أفضل ما لديّ ليضيف لمشواري الفني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.