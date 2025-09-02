بالأرقام، أغلى 5 صفقات في الدوري الإنجليزي بعد إغلاق الميركاتو الصيفي

اختتمت سوق الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط تقارير تؤكد أن الأندية هناك حققت رقما قياسيا جديدا في مبلغ التعاقدات وقد يتجاوز 3 مليارات يورو.

ليفربول أكثر أندية الدوري الإنجليزي إنفاقا على الصفقات

وحققت الأندية الإنجليزية أغلى الصفقات في سوق الانتقالات الصيفية وسيطر فريق ليفربول على أعلى صرف أموال في السوق تجاوز 560 مليون دولار، كما سيطر على الصفوف الأولى في أغلى الصفقات.

أغلى 5 صفقات في الدوري الإنجليزي

السويدي ألكسندر إيزاك (من نيوكاسل إلى ليفربول)، 144 مليون يورو

في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية وفي الساعات الأخيرة انتهى مسلسل المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك والذي تمرد على نيوكاسل من أجل الرحيل لفريق ليفربول.

وبعد عدة عروض رفضها نيوكاسل اتفق الطرفان على مبلغ 144 مليون يورو قيمة الصفقة ليفوز ليفربول بالمهاجم السويدي.

الألماني فلوريان فيرتز (من باير ليفركوزن لليفربول)، 125 مليون يورو

بعدما كان النجم الألماني الشاب محط اهتمام العملاق البافاري بايرن ميونخ وتحدثت عدة تقارير عن حسم الصفقة، تدخل فريق ليفربول ووضع على طاولة باير ليفركوزن مبلغا كبيرا لا يُرفض.

كما أقنع المدرب الهولندي آرني سلوت النجم الألماني فلوريان فيرتز بالمشروع الرياضي لينتقل اللاعب لفريق ليفربول.

الفرنسي هوجو إيكيتيكي (من فرانكفورت لليفربول): 95 مليون يورو

حسم ليفربول صفقة المهاجم الفرنسي الشاب هوجو إيكيتيكي مبكرا من آينتراخت فرانكفورت الألماني ودفع مبلغ 95 مليون يورو ليتفوق على كل منافسيه على اللاعب.

الألماني نيك وولتمايد (من شتوتجارت لنيوكاسل)، 85 مليون يورو

أشعل المهاجم الشاب نيك وولتمايد لاعب شتوتجارت صراعا قويا بين عدة أندية وكان بايرن ميونخ يسعى بقوة لضمه لكن مطالب فريقه المالية الكبيرة، منحت الأندية الإنجليزية فرصة التعاقد معه ونجح نيوكاسل في خطف اللاعب مقابل 85 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو متغيرات.

السلوفيني بنجامين سيسكو (من لايبزيغ لمانشستر يونايتد)، 76.5 مليون يورو

أشعل المهاجم الدولي السلوفيني بنجامين سيسكو البالغ 22 عاما صراعا قويا بين عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز وأبرزها آرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد الذي فاز أخيرا بخدمات اللاعب مقابل 76،5 مليون يورو.

