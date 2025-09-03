الأربعاء 03 سبتمبر 2025
حوادث

مقتل تاجر مخدرات في تبادل لإطلاق النار خلال حملة أمنية استهدفته بقنا

فيتو
فيتو

 قتل تاجر مخدرات، خلال حملة أمنية مكبرة من إدارة مكافحة المخدرات في قرية العركي، مركز فرشوط، شمال محافظة قنا، وكان بحوزته كميات ضخمة من الشابو المخدر في تبادل لإطلاق النار بينه وبين قوات الأمن.

 

تفاصيل الواقعة في قنا

 البداية عندما شنت إدارة مكافحة المخدرات في قنا، حملة أمنية مكبرة للقبض على أكبر تاجر مخدرات في قرية العركي، مركز فرشوط في قنا.

وأسفرت الحملة عن مقتل م.س، في الأربعينيات من عمره، تاجر مخدرات، خلال محاولة القبض عليه حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية على قوات الأمن، وكان بحوزته كميات ضخمة من الشابو المخدر تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليون جنيه في قرية العركي، مركز فرشوط.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة الواقعة ملابساتها.

