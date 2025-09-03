مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، الصلاة تعمل على تحقيق الراحة النفسية والتوازن الداخلي، ففي ظل الضغوط والتوترات اليومية، يجد المسلم في الصلاة ملاذًا وملجأً يفرغ فيه همومه ويطلب العون من الله. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: "ألا بذكر الله تطمئن القلوب" (سورة الرعد: 28). هذا يعكس كيف أن الصلاة، وهي أعظم ذكر لله، تساهم في تحقيق الطمأنينة والسكينة للنفس.

فالصلاة هي أساس حياة المسلم، تجمع بين العبادة والطاعة والتواصل الروحي والجسدي، وتساهم في تهذيب النفس وتقوية الروابط الاجتماعية، وتعد وسيلة لتحقيق الراحة النفسية والتوازن الداخلي، إنها عبادة تجمع بين الروح والجسد، وتوجه المسلم نحو الخير والصلاح، وتعزز من ارتباطه بربه وخالقه.

والصلاة لها دور مهم في بناء العلاقات الاجتماعية وتعزيز الترابط بين المسلمين، والصلاة في الجماعة، سواء في المسجد أو في أي مكان آخر، تساهم في تعزيز التواصل والتآخي بين أفراد المجتمع.

كما أن صلاة الجمعة تعتبر مناسبة أسبوعية يجتمع فيها المسلمون لتبادل الأخبار والتواصل، مما يعزز الروابط الاجتماعية ويساهم في وحدة الصف.

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان العشاء اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك،مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

موعد أذان العشاء بالقاهرة

العشاء: 8:34

موعد أذان العشاء بالإسكندرية

العشاء: 8:42

موعد أذان العشاء بأسوان

العشاء: 8:19

مواقيت الصلاة اليوم

وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة

القاهرة:

• الفجر: 5:03 ص

• الظهر: 12:54 م

• العصر: 4:28 م

• المغرب: 7:15 م

• العشاء: 8:34 م

الإسكندرية:

• الفجر: 5:07 ص

• الظهر: 12:59 م

• العصر: 4:34 م

• المغرب: 7:21 م

• العشاء: 8:42 م

أسوان:

• الفجر: 5:07 ص

• الظهر: 12:48 م

• العصر: 4:15 م

• المغرب: 7:04 م

• العشاء: 8:19م

الإسماعيلية:

• الفجر: 4:59 ص

• الظهر: 12:50 م

• العصر: 4:24 م

• المغرب: 7:12 م

• العشاء: 8:31 م

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

مواقيت الصلاة اليوم، جاءت أحاديثُ في فضيلة الجَماعة لصلاة الصُّبح والعشاء خاصَّة: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَن صلَّى العشاء في جماعةٍ، فكأنَّما قام نصف الليل، ومن صلَّى الصُّبح في جماعةٍ، فكأنَّما صلَّى الليل كلَّه»، وفي رواية أبي داود: «ومن صلَّى العشاء والفجر في جماعةٍ كان كقيام الليل».

فأداء المسلم الصلوات جماعةً في المسجد له ثواب وعظيم، ويَجْتمع لمن حضرَ الجماعة عدَّةُ فضائل وعبادات تبلغ نحو 27 سنة وأيضًا يحصل المسلم على ثواب التَّبْكير إليها في أوَّل وقْتِها، والمشي إلى المسجد بالسَّكينة، فيُرْفَع له درجة ودخول المسجد داعيًا.

