مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم،  الصلاة تعمل على تحقيق الراحة النفسية والتوازن الداخلي، ففي ظل الضغوط والتوترات اليومية، يجد المسلم في الصلاة ملاذًا وملجأً يفرغ فيه همومه ويطلب العون من الله. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: "ألا بذكر الله تطمئن القلوب" (سورة الرعد: 28). هذا يعكس كيف أن الصلاة، وهي أعظم ذكر لله، تساهم في تحقيق الطمأنينة والسكينة للنفس.

فالصلاة هي أساس حياة المسلم، تجمع بين العبادة والطاعة والتواصل الروحي والجسدي، وتساهم في تهذيب النفس وتقوية الروابط الاجتماعية، وتعد وسيلة لتحقيق الراحة النفسية والتوازن الداخلي، إنها عبادة تجمع بين الروح والجسد، وتوجه المسلم نحو الخير والصلاح، وتعزز من ارتباطه بربه وخالقه.

والصلاة لها دور مهم في بناء العلاقات الاجتماعية وتعزيز الترابط بين المسلمين، والصلاة في الجماعة، سواء في المسجد أو في أي مكان آخر، تساهم في تعزيز التواصل والتآخي بين أفراد المجتمع. 

كما أن صلاة الجمعة تعتبر مناسبة أسبوعية يجتمع فيها المسلمون لتبادل الأخبار والتواصل، مما يعزز الروابط الاجتماعية ويساهم في وحدة الصف.

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية  وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان الظهر اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك، مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

 

موعد أذان الظهر بالقاهرة: 12:57 م

 

موعد أذان الظهر بالإسكندرية: 1:02 م

 

موعد أذان الظهر بأسوان: 12:50 ص

 

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

 وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة 

القاهرة: 

• الفجر: 4:57 ص 

• الظهر: 12:57 م 

• العصر: 4:32 م 

• المغرب: 7:24 م

 • العشاء: 8:45 م

الإسكندرية: 

• الفجر: 5:00 ص 

• الظهر: 1:02 م 

• العصر: 4:38 م 

• المغرب: 7:31 م 

• العشاء: 8:53 م

أسوان: 

• الفجر: 5:03 ص 

• الظهر: 12:50 م 

• العصر: 4:18 م 

• المغرب: 7:12 م 

• العشاء: 8:28م

الإسماعيلية: 

• الفجر: 4:52 ص

 • الظهر: 12:53 م 

• العصر: 4:28 م 

• المغرب: 7:21 م

 • العشاء: 8:42 م

 وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

مواقيت الصلاة اليوم، إن الصلاة التي تؤدى تنفيذًا لأمره تعالى، وابتغاءً لمرضاته، وبتعبير آخر: إن الصلاة التي تؤدى بإخلاص، والهادفة إلى رضا الله، تستطيع مع الزمن إبعاد الإنسان عن الفحشاء، وتجنبه الوقوع في المنكرات، وأولها الشرك وما يؤدي إليه، أو يقرب منه، من الأسباب المؤدية للضلالة. 

 

وقد روى الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن فلانًا يصلي بالليل، فإذا أصبح سرق، فقال: (سينهاه ما تقول) رواه البزار في "مسنده".

إن الصلاة في المحصلة هي مفتاح كل خير، ومغلاق كل شر، إذا أقيمت على الوجه المطلوب والمقصود.

