خارج الحدود

شبكة "NBC": جنود الاحتلال يفضلون السجن عن المشاركة في الهجوم على غزة

جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت شبكة "NBC" الأمريكية أن عددًا من جنود الاحتياط الإسرائيليين أعلنوا عن تفضيلهم دخول السجن على المشاركة في الهجوم العسكري على مدينة غزة أو احتلالها.

رسالة احتجاج من الجنود الإسرائيليين 

وأكد الجنود الإسرائيليين أن قرارهم يعكس رفضهم للعمليات الجارية ضد المدنيين في قطاع غزة، معتبرين أن استمرار الحرب لا يخدم إسرائيل على المدى الطويل.

أزمة داخلية متفاقمة في إسرائيل

تسليط الضوء على هذه المواقف يكشف عن حالة انقسام داخل المجتمع الإسرائيلي، مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية والاعتراضات من جنود الاحتياط على قرارات الحكومة والقيادة العسكرية.
 

قرار احتلال مدينة غزة صدر والجيش ينفذه

من جانبه قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير اليوم الأربعاء: بدأنا المرحلة الثانية من عملية عربات جدعون في غزة لتحقيق أهداف الحرب.

وأضاف رئيس أركان جيش الاحتلال: إعادة رهائننا مهمة أخلاقية ووطنية وسنواصل ضرب مراكز ثقل حماس حتى هزيمتها.

ويوم الاثنين الماضي، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “هاجمنا أبو عبيدة والجيش يتحقق من النتائج”.

NBC جنود الاحتياط الإسرائيليين مدينة غزة إسرائيل قطاع غزة المجتمع الاسرائيلي جيش الاحتلال

