عضو اتحاد الغرف: البورصة السلعية ركيزة لبناء نظام تجاري قوي

أكد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية البورصة السعية لضمان استقرار أسعار السلع، والحفاظ على نظام تجاري متوازن، مطالبًا بضرورة زيادة عدد السلع للتداول ضمن البورصة السلعية في مصر.

البورصة السلعية تعتبر أهم الركائز لبناء نظام تجاري قوي

وقال «المكاوي» إن البورصة السلعية تعتبر أهم الركائز لبناء نظام تجاري قوي ومنظم، لأنها تلعب دورا محوريا في تنظيم تداول السلع وربط المنتج بالمستهلك بطريقة شفافة وعادلة، كما انها ليست مجرد منصة للتداول، لكنها أداة استراتيجية لبناء نظام تجاري حديث يوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك والدولة.

البورصة السلعية حققت 21.5 مليار دولار قيمة التدول بنهاية يوليو

وأشار إلى أنه رغم حداثة تطبيق البورصة السلعية فى مصر، واقتصرها على 7 سلع فقط كبداية للتداول الالكترونى الا انها حققت في نهاية يوليو الماضى قيمة تداول 21.5 مليار جنيه لكمية 1.73 مليون طن من القمح والذرة الصفراء والذرة والردة والسكر والنخالة وكسب فول صويا والملح".

مؤشر جيد على إمكانية نجاح البورصة السلعية

وتابع: وبعض العمليات الخاصة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومصادرات مصلحة الدمغة والموازين من ذهب وفضة وأحجار كريمة، وذلك مؤشر جيد على إمكانية نجاح البورصة السلعية فى مصر مع إضافة عدد كبير من السلع والمنتجات.

توفير سعر مرجعي عادل للسلع

وأوضح «المكاوى» أن البورصة لها أهميتها فى توفير سعر مرجعي عادل للسلع مبني على العرض والطلب لحماية المزارعين والمنتجين من جشع الوسطاء، ويضمن للمستهلك إن يحصل على سعر أقرب للحقيقي.

من الصعب احتكار سلعة مع وجود بورصة سلعية

وأضاف: كما أنها تقلل من الاحتكار لانها منصة علنية لتداول السلع، فيصبح من الصعب احتكار سلعة معينة أو التحكم في أسعارها. ومع وجود بورصة سلعية منظمة لها قواعد واضحة وضمانات سيشجع المستثمرين الدخول فى السوق.

