ثقافة وفنون

القومي للترجمة يوقع الطبعة العربية من كتابي "مسرح ما بعد الدراما" و"جماليات الأداء"

يقيم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة رشا صالح حفلي توقيع للطبعة العربية من كتابي "مسرح ما بعد الدراما وجماليات الأداء" بحضور مترجمتهما الدكتورة مروة مهدي.

 

الطبعات العربية من كتابي "مسرح ما بعد الدراما وجماليات الأداء"

 ويناقشها الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء الأحد الموافق ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ بمنفذ البيع بمقر المركز بحرم الأوبرا.


الجدير بالذكر أن المركز يقدم خصمًا ٢٥٪ على الكتابين على مدار اليوم، كما يقدم أيضًا خصمًا ٢٥٪ على جميع الإصدارات لضيوف مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي من اليوم وحتى انتهاء المهرجان يوم ٨ سبتمبر.

