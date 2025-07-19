السبت 19 يوليو 2025
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رياضة

شوقي غريب يقود المريخ السوداني لصدارة الدوري ويضمن مقعدا في دوري الأبطال

شوقي غريب
شوقي غريب

واصل المريخ السوداني بقيادة الكابتن شوقي غريب المدير الفني، صدارته لدوري النخبة السوداني بعد الفوز على الأمل عطبرة  بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت  علي ملعب الميرغني كسلا.

 
وبهذه النتيجة عزز المريخ صدارته لدوري النخبة السوداني بعدما رفع رصيده إلي النقطة 14 بعد خاض ستة مباريات لم يتلقَ فيهم الخسارة ليضمن المريخ بقيادة الكابتن شوقي غريب رسميا المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا الموسم الجديد قبل جولة من خط النهاية لدوري النخبة السوداني  .

 

أحرز هدف المريخ في مرمي الأمل عطبرة اللاعب احمد طبنجة بتسديدة رائعة بالشوط الأول.

 

وفاز المريخ السوداني في أربعة مباريات وتعادل في مباراتين وقدم عروضا قوية ومميزة تحت قيادة المدرب المصري المخضرم شوقي غريب الذي يواصل بقوة رحلته الناجحة مع بطل السودان الذي نال إشادة الجميع بعد عروضه القوية قطب الكرة السودانية.

 

ويواصل المريخ  تربعه علي قمة دوري النخبة  السوداني تلك البطولة التي يتم من خلالها ترشيح الأندية السودانية التي تمثل الكرة السودانية في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وايضا البطولة الكونفدرالية.

 

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد السوداني لكرة القدم، كشفت في وقت سابق عن تفاصيل دوري النخبة 2025، بمشاركة 8 فرق والذي يحدد بطل الدوري السوداني الممتاز والفرق التي تمثل السودان في البطولات الإفريقية بالموسم المقبل.


ويضم الجهاز الفني لفريق المريخ السوداني الكابتن شوقي غريب مديرًا فنيًّا وتوفيق صقر ومحسن محمود مدربين وأسامة عبد الكريم لتدريب حراس المرمى والدكتور كمال عبد الواحد مساعد المدير الفني للتخطيط والتدريب والدكتور محمد صلاح للتأهيل.

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شوقى غريب دوري النخبة السوداني المريخ الأمل عطبرة

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