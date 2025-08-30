شراكة بين جامعتى أسوان والصين للتعدين لتعزيز الابتكار العلمي (صور)

قام الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل، نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث، بزيارة لجامعة الصين للتعدين والتكنولوجيا، إحدى الجامعات الرائدة في آسيا بمجالات الهندسة والتكنولوجيا والبحث العلمي، وذلك لعقد شراكة بحثية استراتيجية تعزز من موقع الجامعة عالميًا في مجالات الدراسات العليا والابتكار العلمي.

تطوير المنظومة البحثية

وفي هذا السياق، قال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان: إن هذه الشراكة مع جامعة الصين للتعدين والتكنولوجيا تجسد التزام جامعة أسوان بتعزيز مكانتها الدولية وتطوير منظومتها البحثية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والتطورات العلمية العالمية.

وأضاف أن الانفتاح الأكاديمي هو المفتاح لبناء جامعة حديثة ذات تأثير عالمي وبحثي يتواكب مع الطفرة التي يشهدها العالم في منظومة التعليم العالي.

وخلال الزيارة، عقد نائب رئيس جامعة أسوان سلسلة من اللقاءات المثمرة مع مسؤولي الجامعة الصينية، على رأسهم البروفيسور Chen Hao، أستاذ الهندسة الكهربائية ورئيس مركز المركبات الكهربائية، إلى جانب نائب رئيس الجامعة ومسؤول العلاقات الدولية.وبحضور الدكتور محمود عبدالوهاب أستاذ الهندسة الكهربائية المساعد كلية الهندسة جامعة أسوان.

كما قام الوفد بجولة داخل عدد من المعامل والمراكز البحثية المتقدمة، حيث تمت مناقشة فرص التعاون البحثي، وتبادل الباحثين، وتنفيذ مشاريع علمية مشتركة بين الجانبين.

وأكد الدكتور محمد عبد العزيز مهلل، أن هذه الزيارة فتحت آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات والتعاون البحثي في مجالات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والنقل الكهربائي، والهندسة البيئية.

وقال: “نعمل على تحويل هذه التفاهمات إلى اتفاقيات فاعلة تخدم طلابنا وباحثينا، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مختلف كليات جامعة أسوان والتي يبلغ عددها 18 كلية ومعهدين”.

وأوضح بأن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة جامعة أسوان لرفع تصنيفها الأكاديمي والبحثي، وتفعيل برامج تبادل دولي تسهم في تطوير قدرات الكوادر العلمية، وتعزيز جودة البحث العلمي بما يحقق التنمية المستدامة.

فيما أعرب رئيس جامعة الصين للتعدين والتكنولوجيا، عن سعادته بالتعاون المرتقب، واصفا أنها تعكس روح التعاون بين البلدين والعمل على دعم الابتكار في القطاعات الحيوية التي تشكل مستقبل التعليم والبحث العلمي.

