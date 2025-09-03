رئيس الجامعة المصرية الصينية: افتتاح كلية الطب ومستشفى جامعي بسعة 220 سريرا قريبا

أعلنت الدكتورة رشا الخولي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، أن الجامعة تستعد لافتتاح كلية الطب البشري قريبًا بفرع مدينة نصر، في خطوة تعزز مكانتها كصرح تعليمي طبي متكامل، مؤكدة أن المستشفى الجامعي الجاري تجهيزه على مساحة 30 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 220 سريرًا وسبعة طوابق سيكون أحد أكبر المراكز الطبية الجامعية في القاهرة، ومزودًا بأحدث تقنيات الرعاية الصحية والطوارئ والعمليات.

وأضافت الخولي أن كلية الطب البشري ستنفرد بتدريس مقررات حول الطب الصيني التقليدي إلى جانب العلوم الطبية الحديثة، بما يمنح الخريجين ميزة تنافسية فريدة تجمع بين الخبرة الشرقية والتطبيقات العالمية.

تدريس برامج الطب الصيني التقليدي في مصر

وأشارت إلى أن الجامعة المصرية الصينية تُعد أول مؤسسة تعليمية خاصة في مصر تُدخل برامج الطب الصيني التقليدي، فضلًا عن امتلاكها 36 عيادة طبية متخصصة تقدم خدمات للمجتمع وتوفر بيئة تدريبية متقدمة للطلاب.

ونوهت الخولي إلى أن الجامعة، التي تأسست عام 2013 وبدأت الدراسة بها في 2016، تضم حاليًا 12 كلية و42 برنامجًا دراسيًا، وتستند إلى شبكة قوية من الشراكات الدولية تشمل نحو 100 اتفاقية مع جامعات ومؤسسات صينية وعالمية، بما يعزز من جودة التعليم والبحث العلمي، ويضع خريجيها في مكانة متميزة بسوق العمل المحلي والدولي.

وتضم الجامعة المصرية الصينية عددا من الكليات، منها الهندسة والتكنولوجيا، والاقتصاد والتجارة الدولية، وكلية العلاج الطبيعي، كلية الصيدلة وتكنولوجيا الدواء، وكلية الحاسبات ونظم المعلومات، وكلية الفنون والتصميم، وكلية الطب البيطري، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية التمريض، كلية القانون والإنسانيات، كلية الإعلام، وكلية الدراسات الأدبية.

