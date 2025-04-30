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أخبار مصر

الصحة: إغلاق عيادة الطب الصيني التقليدية بمدينة نصر للعمل بدون ترخيص

عيادة الطب الصيني،
عيادة الطب الصيني، فيتو

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق عيادة الطب الصيني التقليدية والمعروفة باسم "مركز التميز" للعلاج الطبيعي، والكائنة بشارع أنور المفتي بشرق مدينة نصر، محافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.

تشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة

وتأتي هذه الجهود بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه بانتشار الدعاية حول أنشطة العيادة على وسائل التواصل الإجتماعي قام العلاج الحر بمحافظة القاهرة بالمرور على العيادة، وتبين أنها تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 53 لسنة 2004، والخاص بتنظيم عمل المنشآت الطبية، كما تم العثور على شهادة تسجيل مزورة باسم مركز التميز للعلاج الطبيعي، بالإضافة الى وجود عمالة أجنبية غير مرخصة وغير مؤهلة، تزاول العمل بالعيادة.

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص،  غلق و"تشميع" المركز، محذرًا المواطنين من التعامل مع هذه العيادات التي تدعي علاج الأمراض بالأعشاب والإبر الصينية بدلًا من إجراء الجراحات اللازمة مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

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ودعا "زكي"، المواطنين الى ضرورة الاطلاع على ترخيص المراكز والعيادات الخاصة، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية آمنة، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ الحملات الرقابية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

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الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الطب الصيني التقليدي الطب الصيني خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة

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