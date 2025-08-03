نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، مؤشرات تنسيق كلية الطب البشري

يعلن مكتب التنسيق، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2025، بعد قليل، بحضور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور والدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي، وعدد من قيادات الوزارة.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 المرحلة الأولى، التعرف على نتيجة ترشيحهم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات من موقع التنسيق الإكتروني من هنـــــــــــــــــا، فور انتهاء المؤتمر الصحفي الرسمي للوزارة.

مؤشرات تنسيق كلية الطب البشري 2025

وأعلنت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات 2025، بالإضافة إلى إحصائيات أعداد الطلاب في كل مرحلة وشعبة، وفي نظامي الثانوية العامة القديم والحديث.

ووفقا لتلك الإحصائيات، بالإضافة إلى أعداد الطلاب المقبولين بكلية الطب في الأعوام السابقة، وتنسيق كليات الطب العام الماضي 2024، فإنه من المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للقبول بكلية الطب البشري 2025 بنسب تتراوح من نص إلى 1% عن العام الماضي.

الحد الأدنى للقبول بكلية الطب البشري 2024

وفقا لنتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024، فإن الحد الأدنى لكليات الطب البشري بالجامعات الحكومية المصرية جاء كالتالي:

طب المنصورة 95.12 %

طب دمياط 94.88 %

طب الزقازيق 94.88 %

طب الإسكندرية 94.63 %

طب سوهاج 94.63 %

طب فاقوس 94.63 %

طب القاهرة 94.39 %

طب طنطا 94.39 %

طب كفر الشيخ 94.27 %

طب بنها 94.02 %

طب بورسعيد 94.02 %

طب عين شمس 93.90 %

طب المنوفية (شبين الكوم) 93.90 %

طب قناة السويس (الإسماعيلية) 93.78 %

طب حلوان 93.78 %

طب أسيوط 93.66 %

طب الفيوم 93.54 %

طب السويس 93.54 %

طب المنيا 93.41 %

طب بني سويف 93.41 %

طب جنوب الوادي 93.41 %

طب الأقصر 93.29 %

طب العريش 93.29 %

طب أسوان 93.17 %

طب الوادي الجديد 93.17 %.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2025

بدأت المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، يوم الثلاثاء الماضي 29 يوليو، واستمرت حتى مساء أمس الأحد 2 أغسطس 2025، وجاء الحد الأدنى للمرحلة لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث كالتالي:

أولا: النظام الحديث

الشعبة العلمية بواقع 293 درجة فأكثر أى بنسبة 91.56% فأكثر بإجمالي 21853 طالبا

الشعبة الهندسية 283 درجة فأكثر أى بنسبة 88.44 % فأكثر بإجمالى 16577 طالبا

الشعبة الأدبية 233 درجة فأكثر أى بنسبة 72.81 % بإجمالى 54073 طالبا

وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب من النظام الجديد 92503.

ثانيا: النظام القديم

الشعبة العلمية 350 درجة فأكثر أى بنسبة مئوية 85.37% فأكثر بإجمالي 1411 طالبا

الشعبة الهندسية 335 درجة فأكثر أى بنسبة 81.71% فأكثر بإجمالى 280 طالبا

الشعبة الأدبية 270 درجة فأكثر أى بنسبة 65.85 % بإجمالي 527 طالب

ويكون إجمالى عدد طلاب النظام القديم 2218 طالبا.

ويكون بذلك إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى من النظامين الحديث والقديم لهذه المرحلة 94721 طالبا.

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