الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

استقرار أسعار الأرز في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر الارز، فيتو
سعر الارز، فيتو

تشهد أسعار الأرز في الأسواق المحلية المصرية حالة من الاستقرار النسبي اليوم، سواء على مستوى الأرز الشعير بأنواعه أو الأرز الأبيض البلدي، ويأتى هذا مع اقتراب دخول الموسم الدراسي وازدياد الطلب على المواد الغذائية الأساسية.

اسعار الارز اليوم 

 

سعر الأرز الشعير «عريض الحبة» اليوم

سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم في الأسواق المحلية استقرارا عند 16.800  جنيه للطن ويُعد هذا النوع من الأرز أحد أكثر الأصناف طلبًا من قبل المطاحن والمضارب

 

سعر الأرز الشعير «رفيع الحبة» اليوم

استقر سعر الأرز الشعير رفيع الحبة، عند  13.800 جنيه للطن 

 

أسعار الأرز الأبيض البلدي" عريض الحبة "

استقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة عند 25.000 جنيه للطن.

اسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة» 

ـ الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5%، فقد بلغ سعره اليوم 21.000 جنيه للطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الأرز الشعير اسعار الأرز اليوم أسعار الارز اسعار الأرز في الأسواق أسعار الأرز في السوق الأرز الأبيض

الأكثر قراءة

الصحة تغلق مستشفى أحمد شفيق لمخالفة اشتراطات الترخيص وإجراءات مكافحة العدوى

رفعت فياض يكتب: إقالة جماعية غير معلنة بالتعليم العالي لـ45 مدير معهد فني وكلية قبل بداية العام الدراسي لندب غيرهم لمدة شهرين فقط!

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

استقرار أسعار كرتونة بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

دار الإفتاء توضح حكم الجثو على الركبتين عند الدعاء

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس فى مصر

بعد ارتفاع تعريفة شحن السيارات الكهربائية، كيف تحسب تكلفة شحنتك

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار كرتونة بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

احذر الإفراط في تناولها.. السعرات الحرارية لكل 100 جرام بحلوى المولد النبوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، بشارات الأنبياء ببعثة وميلاد خير الأنام

عمرو الورداني: ميلاد النبي مدرسة للتطهر من الأوهام (فيديو)

الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads