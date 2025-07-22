لمنافسة مصر، قطر تعلن تقدمها لاستضافة أولمبياد 2036

أولمبياد 2036، أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية رغبتها في طلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036، والدخول في مناقشات مع اللجنة الأولمبية الدولية من أجل تجهيز ملف قوي لاستضافة الدورة.

ومن المتوقع أن تدخل قطر في منافسات قوية مع أكثر من دولة أبرزها مصر، والتي أعلنت في وقت سابق نيتها التقدم بطلب رسمي لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036.

وسبق لمصر أن نظمت عددا كبيرا من بطولات العالم والبطولات الدولية في مختلف الرياضات والألعاب أبرزها كأس العالم لكرة اليد 2021.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.