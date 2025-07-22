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رياضة

لمنافسة مصر، قطر تعلن تقدمها لاستضافة أولمبياد 2036

اللجنة الأولمبية
اللجنة الأولمبية الدولية، فيتو

أولمبياد 2036، أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية رغبتها في طلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036، والدخول في مناقشات مع اللجنة الأولمبية الدولية من أجل تجهيز ملف قوي لاستضافة الدورة.

ومن المتوقع أن تدخل قطر في منافسات قوية مع أكثر من دولة أبرزها مصر، والتي أعلنت في وقت سابق نيتها التقدم بطلب رسمي لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036.

وسبق لمصر أن نظمت عددا كبيرا من بطولات العالم والبطولات الدولية في مختلف الرياضات والألعاب أبرزها كأس العالم لكرة اليد 2021.

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