إعدام 285 كيلو جرام حلوى مولد فاسدة والغلق الإداري لمنشأتين بالبحيرة

كثفت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة، حملاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية وخاصة محلات عرض وبيع الحلوى بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية حفاظًا على صحة المواطنين وضمان سلامة المنتجات المتداولة.

سحب 38 عينة من منتجات الحلوى

وقد أسفرت تلك الحملات، عن المرور على 47 منشأة غذائية خاصة ببيع حلوى الموسم، وسحب 38 عينة من منتجات الحلوى وإرسالها للمعمل الإقليمي بدمنهور للفحص والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية، كما تم تحرير 38 محضر جنحة صحية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين أو لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية في أماكن تداول الأغذية، وإعدام 258 كيلوجرام من المواد الغذائية التالفة لفقدانها خواصها الطبيعية وظهور علامات التلف والفساد عليها، ومخاطبة الوحدات المحلية بالغلق الإداري لـ منشأتين غير مرخصتين تعملان في بيع حلوى المولد.

ضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية

وأسفرت الحملات أيضًا عن ضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، شملت (دواجن ولحوم مجمدة – زيتون مخللات – أسماك رنجة – جبن أبيض – سمن – زبادي – جبنة قديمة – جبنة تركي)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتؤكد محافظة البحيرة على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مدار اليوم لمواجهة الغش التجاري وحماية المستهلك لتبقى صحة المواطن أولوية قصوى وتظل الرقابة الصارمة درعًا واقيًا ضد الغش والتلاعب الغذائي.

