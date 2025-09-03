الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة طفلة في حريق منزل بقنا

إصابة طفلة في حريق
إصابة طفلة في حريق منزل بقنا

أصيبت صغيرة عمرها شهور بحروق في حريق شب داخل منزل من الطوب الأبيض في قرية أبو شوشة، مركز أبو تشت، شمال محافظة قنا

وكانت مديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من قوات الحماية المدنية برئاسة العميد تامر سعيد، مدير الحماية، مفاده نشوب حريق داخل منزل من الطوب الأبيض في قرية أبو شوشة مركز أبو تشت.

وتم الدفع بسيارات الإطفاء تحت إشراف المقدم علاء الديب، إلى مكان الواقعة على الفور، تم السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة، فيما أسفر الحريق عن إصابة صغيرة عمرها شهور بحروق وخسائر مادية في أثاث المنزل. 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب نشوب الحريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابوتشت شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا مديرية أمن قنا مركز ابوتشت

مواد متعلقة

نائب محافظ قنا يشهد اعتماد محطة مياه الجبيل ببرنامج التنمية الفنية المستدامة

القبض على قاتل صديقه طعنا في قنا

محافظ قنا يتابع أعمال استكمال مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى قنا العام

حبس المتهم بقتل صديقه 15 يوما على ذمة التحقيقات في قنا

الأكثر قراءة

الحضري يدخل على خط الحرب بين شوبير والصقر: انصح نفسك الأول (فيديو)

عماد النحاس يحل عقدة ريبيرو للاعبي الأهلي بهذا القرار

مأساة طفلة اسمها "ريتاج"، الأم أجبرتها على التسول والعشيق قتلها

دار الإفتاء توضح حكم رد السلام أثناء تلاوة القرآن

برسالة مؤثرة، علاء مبارك يكشف عدم تجاوزه أحزان وفاة ابنه رغم مرور 16 عامًا

زد يوجه الشكر لعادل مصطفى بعد انتقاله إلى الأهلي

ضبط تشكيل عصابي بحوزته كبتاجون وترامادول بقيمة 240 مليون جنيه في الشرقية

ولد الهدى (الحلقة الحادية عشرة)، فصاحة سيدنا رسول الله "أوتيت جوامع الكلم"

خدمات

المزيد

استقرار نسبي في أسعار الأرز اليوم الأربعاء بالسوق المصري

محمد أنور: صناعة المكملات الغذائية تسجل صادرات بـ350 مليون دولار في 2024

بعد الارتفاعات الكبيرة، آخر تطورات سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء بالصاغة

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-9-2025

المزيد

انفوجراف

المسابقات الحكومية خلال النصف الثاني من 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ولد الهدى (الحلقة الحادية عشرة)، فصاحة سيدنا رسول الله "أوتيت جوامع الكلم"

دار الإفتاء توضح حكم رد السلام أثناء تلاوة القرآن

تفسير حلم الخطف في منام العزباء وعلاقته بوجود أشخاص يخططون لإيذائها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads