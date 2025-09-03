إصابة طفلة في حريق منزل بقنا

أصيبت صغيرة عمرها شهور بحروق في حريق شب داخل منزل من الطوب الأبيض في قرية أبو شوشة، مركز أبو تشت، شمال محافظة قنا.

وكانت مديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من قوات الحماية المدنية برئاسة العميد تامر سعيد، مدير الحماية، مفاده نشوب حريق داخل منزل من الطوب الأبيض في قرية أبو شوشة مركز أبو تشت.

وتم الدفع بسيارات الإطفاء تحت إشراف المقدم علاء الديب، إلى مكان الواقعة على الفور، تم السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة، فيما أسفر الحريق عن إصابة صغيرة عمرها شهور بحروق وخسائر مادية في أثاث المنزل.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب نشوب الحريق.

