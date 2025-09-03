حماس: مخططات الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية لن تمنحه الأمن المزعوم

قالت حركة حماس، اليوم الأربعاء: إن مخططات الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية لن تحقق له الأمن المزعوم بل ستقوده إلى مزيد من التحدي والمواجهة.

وأوضحت حركة حماس في تصريحات صحفية أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش بشأن فرض السيادة على الضفة تكشف نهج حكومة الاحتلال الفاشية وسياستها الاستيطانية

وتابعت: الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا ومتمسكا بثوابته وحقوقه التاريخية،و محاولات الاحتلال فرض وقائع على الأرض وإلغاء حق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس لن تنجح.

ودعت حماس الأمة وأحرار العالم إلى الوقوف ضد السياسات الاستعمارية التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

ومن جانبه قال وزير المالية الإسرائيلي: “لن نسمح أن تتحول مدننا إلى ما يشبه مناطق غلاف غزة”.

وتابع سموتريتش، أن الإدارة الأمريكية تؤيدهم في قرار القضاء على فكرة إقامة دولة فلسطينية، زاعما “فرض السيادة في الضفة الغربية سيحول دون إقامة دولة إرهاب فلسطينية ترغب في القضاء على إسرائيل”.

وهدد وزير مالية الاحتلال بقوله: “سنبيد السلطة الفلسطينية إذا تجرأت على رفع رأسها والمساس بنا”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.