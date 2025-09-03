الأربعاء 03 سبتمبر 2025
جامعة الجلالة تنظم مؤتمر ريادة الأعمال الرياضية (صور)

مؤتمر ريادة الأعمال
مؤتمر ريادة الأعمال الرياضية بجامعة الجلالة
 نظمت كلية العلوم الادارية بـ جامعة الجلالة، مؤتمر "ريادة الأعمال الرياضية"، وذلك تحت رعاية وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة.

مؤتمر ريادة الأعمال الرياضية بجامعة الجلالة 
استهدف المؤتمر تسليط الضوء على الابتكار والاستدامة في المجال الرياضي، ودور ريادة الأعمال الرياضية في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى العمل على خلق فرص للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الرياضي الخاص.

كما تضمنت فعاليات المؤتمر منطقة عرض ميدانية بمشاركة شركات رياضية قامت بعرض أحدث منتجاتها وخدماتها، في إطار إبراز نماذج عملية للابتكار وريادة الأعمال في القطاع الرياضي.

 

مؤتمر ريادة الأعمال الرياضية بجامعة الجلالة
قدرة مجال ريادة الأعمال على خلق فرص عمل وجذب استثمارات

وقال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، إن الجامعة تضع ملف ريادة الأعمال على رأس أولوياتها، ليس فقط في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية، وإنما أيضًا في المجال الرياضي الذي أصبح أحد أهم القطاعات القادرة على خلق فرص عمل وجذب استثمارات جديدة، مشيرا الي ان الجامعة تسعى من خلال هذا المؤتمر إلى مد جسور التعاون بين الجامعة ومختلف مؤسسات المجتمع، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

مؤتمر ريادة الأعمال الرياضية بجامعة الجلالة
ومن جانبها، أكدت الدكتورة نجوى سمك، عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الجلالة، أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لإبراز الدور الحيوي لريادة الأعمال الرياضية في دعم الشباب وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية، مشيرة إلي أن جامعة الجلالة تعتبر سباقة في البرامج الأكاديمية التي تقدمها على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا الخاصة بإدارة الأعمال الرياضية.

مؤتمر ريادة الأعمال الرياضية بجامعة الجلالة
واختتمت فعاليات المؤتمر بالتأكيد على استمرار جامعة الجلالة في تنظيم الفعاليات العلمية والعملية التي تدعم الابتكار وريادة الأعمال في مختلف المجالات، بما يعزز من دورها على المستويين الأكاديمي والمجتمعي.

