جامعة الجلالة ومعهد إعداد القادة يطلقان ملتقى الأنشطة الطلابية الثاني "G-FORCE"

تنطلق فعاليات الملتقى الطلابي الثاني للأنشطة G-FORCE خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر 2025 في جامعة الجلالة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف جامعة الجلالة بقيادة الدكتور محمد الشناوي رئيس الجامعة، وبالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة بقيادة الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد.

يُعد الملتقى مساحة استثنائية يلتقي فيها شباب الجامعات المصرية ليتنافسوا في مختلف مجالات النشاط الطلابي؛ فالملتقى في نسخته الثانية لا يقتصر على منافسة أو نشاط بعينه، بل هو رحلة متكاملة من التنوع والإبداع. فمن الملاعب تبدأ الحكاية، حيث تتبارى الفرق الطلابية في بطولات كرة القدم الخماسية وكرة السلة الثلاثية، إلى جانب مسابقات تنس الطاولة والتنس البادل، لتتحول الأجواء إلى كرنفال رياضي يعكس روح القوة والإصرار لدى الشباب.

منافسات ثقافية ومسابقة للقرآن الكريم

ثم يمتد المشهد إلى فضاءات الثقافة والمعرفة، حيث يشهد الملتقى منافسات الدوري الثقافي التي تختبر حصيلة الطلاب في شتى المجالات من الأدب والفنون إلى العلوم والتاريخ، فضلًا عن مسابقة القرآن الكريم التي تضيء القلوب بنور التلاوة وحفظ كتاب الله. وتتوازى معها فعاليات الشطرنج ومسابقة الطالب المثالي التي تُبرز القدرات الفكرية والشخصية والقيادية لشباب الجامعات.

وفي الساحة الفنية، يطلق الطلاب العنان لمواهبهم في الغناء الفردي والعزف الموسيقي والإنشاد الديني، بينما تتحول اللوحات والألوان إلى رسائل إبداعية في مسابقات الفنون التشكيلية والتصوير الزيتي، حيث تمتزج الألوان مع أحلام الشباب لتصنع لوحات من الإلهام والجمال.

أما الجانب العلمي والتكنولوجي، فيفتح آفاقًا جديدة أمام عقول الطلاب، حيث يقدمون ابتكارات في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، ويطرحون بحوثًا علمية متميزة تسعى لإيجاد حلول مبتكرة لقضايا المجتمع وتعزيز جودة الحياة، بما يؤكد أن الأنشطة ليست فقط مجالًا للتسلية، بل مساحة للإبداع والفكر والتنمية.

وأكد الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة أن الجامعة تفخر باستضافة النسخة الثانية من الملتقى الذي يعكس التوجه الوطني نحو الاستثمار في الشباب، موضحًا أن مثل هذه الفعاليات تمثل فرصة ذهبية لتلاقي العقول وتبادل الخبرات بين طلاب الجامعات المصرية، كما أنها تسهم في تعزيز روح العمل الجماعي والانتماء الوطني، وتُبرز صورة مصر كحاضنة للإبداع والتميز الطلابي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة أن الملتقى يجسد فلسفة وزارة التعليم العالي في تمكين الشباب وإعطائهم الفرصة للتعبير عن مواهبهم وصقل قدراتهم، مشددًا على أن الأنشطة الطلابية باتت مكونًا أساسيًا في بناء شخصية الطالب الجامعي، باعتبارها الطريق الأمثل لاكتشاف المواهب ودعمها وتوجيهها نحو خدمة الوطن.

لا يقتصر الملتقى على كونه حدثًا طلابيًا، بل يتحول إلى منصة وطنية ترسخ الانتماء وتفتح أبواب المستقبل، ليظل الشباب المصري دائمًا في صدارة المشهد، حاملًا مشاعل الأمل وقادرًا على تحويل الأحلام إلى إنجازات.

