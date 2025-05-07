الجريدة الرسمية تنشر اللائحة الكاملة للعاملين في المجال الرياضي

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 98 تابع (ب)، الصادر في 4 مايو 2025، قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 365 لسنة 2025، بشأن اعتماد لائحة الكوادر العاملة في المجال الرياضي، وضوابط تفرغ الرياضيين.

وفي المادة الأولى للقرار وزارة الشباب والرياضة، جاء فيه "تعتمد لائحة الكوادر العاملة فـي المجـال الرياضي، وضـوابط التفرغات للرياضيين والعاملين بالمجال الرياضى المرفقة".

وجاء في المادة الأولى للائحة المعتمدة من وزارة الشباب والرياضة "يكون مجموع ساعات البرامج التدريبية الخاضع لها مجـالس إدارات الاتحـادات لا يقل عن (ستون) ساعة تدريبية بحد أدنى، وفقًا لما تحدده الجهة الإدارية المختـصة بها إعداد البرامج التدريبية. وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن البرامج التدريبية الحاصـل عليهـا رئـيس وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات على الدورتين التاليتين (الحوكمة ومكافحة الفـساد والنزاهة والشفافية / الاستراتيجية الوطنية والأمن القومى ودعم واتخاذ القرار).

فى حالة عدم حصول أى من رئيس وأعضاء مجالس إدارات الاتحـادات علـى البرامج التدريبية المعدة من قبل الجهة الإدارية المختصة يمنع من تمثيـل جمهورية مصر العربية فى البعثات الرياضية الخارجية والمحافل الدولية المختلفـة، ويستثنى من الشرط الأعضاء بالاتحادات الدولية.

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