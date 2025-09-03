رابط الاستعلام عن المقبولين مبدئيًا بمسابقة معلمي اللغة العربية وموعد الامتحانات

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد ومكان خوض الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة التعاقد مع عدد (25217) في وظيفة معلم مساعد مادة اللغة العربية وذلك على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكان الجهاز قد أعلن عن هذه المسابقة في 24 فبراير الماضي، وتم فتح باب التقديم في الفترة من 14 إلى 27 مارس 2025 وفقًا للإدارات التعليمية بالمحافظات التي ذكرت على صفحة بوابة الوظائف الحكومية.

وأهاب الجهاز بالمتقدمين الالتزام بالتعليمات الموجودة بصفحة الاستعلام على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

