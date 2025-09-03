هيبة يستعرض تطورات الاستثمار المصري بمنتدى أعمال أفريقيا - سنغافورة

شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات منتدي أعمال "أفريقيا- سنغافورة" والذي يُعد المنصة الرائدة للتعاون الاستثماري والتجاري بين إفريقيا وآسيا.

يُنظّم المنتدى كل عامين بواسطة "إنتربرايز سنغافورة"، وهي الجهة الحكومية المسئولة عن تطوير قطاع الشركات في البلاد.

700 ممثل عن الحكومات ومؤسسات الأعمال في قارتي آسيا وأفريقيا

حضر المنتدى 700 ممثل عن الحكومات ومؤسسات الأعمال في قارتي آسيا وأفريقيا، وتناولت جلسات المنتدى عدة قضايا من أهمها فرص التكامل الاقتصادي الأفريقي عقب إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وآفاق استخدام التكنولوجيا المالية (Fintech)، والخدمات اللوجستية، والنمو الحضري الذكي بالأسواق الناشئة، وسوق تداول الكربون والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

جهود الحكومة المصرية لتحفيز تدفقات الاستثمار

واستعرض حسام هيبة جهود الحكومة المصرية لتحفيز تدفقات الاستثمار إلى مصر، والتي نتج عنها احتلال مصر المرتبة التاسعة عالميًا والأولى أفريقيًا في قائمة الدول المُستقبلة للاستثمارات في العالم، بصافي تدفقات استثمارية بلغ 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، على أن تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من قيادة النمو يقع ضمن أهم أولويات الحكومة المصرية، مشيرًا إلى الجهد الضخم الذي قامت به الحكومة المصرية لتهيئة بيئة الاستثمار والبنية التحتية لجذب استثمارات جديدة، خاصةً في قطاعات البنية التحتية والعقارات والطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الرقمي والأسواق المالية.

واستهدفت الزيارة لقاء مجتمع الأعمال السنغافوري من خلال إقامة مائدة مستديرة بالتعاون مع اتحاد الصناعات السنغافوريSBF والتي ضمت 30 شركة من كبري الشركات السنغافورية المهتمة بالاستثمار في مصر.

بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع شركات مُحددة تستهدف الهيئة جذب استثماراتها إلى مصر، نتيجة توافق الرؤى والخطط المستقبلية للجانبين، ومن هذه الشركات: شركة ليو إلكتريك (Leo Electric) المتخصصة في التحول الرقمي وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية، ومجموعة كابيلا (CAPELLA Hotel Group) الرائدة في قطاع الضيافة والفندقة الفاخرة، ومجموعة كووك (Kuok Group).

إضافة لمجموعة سينتيك CeEntek التي تنتج مواد البناء منخفضة الكربون وشركة meinhadt المكتب الهندسي الدولي والذي يعمل في مصر منذ عشر سنوات بغرض التعاون في تطوير المشروعات المطروحة والعمل علي جذب مستثمرين جدد من جنوب شرق أسيا للاستثمار في هذه المشروعات.

وبحث الرئيس التنفيذي مع الشركات السنغافورية العاملة في مصر فرص التوسع وإقامة منشأت جديدة، ومن أهم هذه الشركات مجموعة تولارام (Tolaram Group) المتخصصة في المنتجات الغذائية ومنتجات النظافة، والبنية التحتية، والخدمات الرقميه، وكبرى الشركات التابعة لصندوق الاستثمار السيادي تيماسيك (Temasek Holding).

والتقى أيضا بهيئة ممثلي وزارة الخارجية السنغافورية بغرض الاتفاق على التحضيرات النهائية لإقامة منتدى الأعمال المصري السنغافوري، والذي من المخطط أن تستضيفه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ٢١ سبتمبر الجاري بحضور الرئيس السنغافوري، ووفد رجال الأعمال السنغافوريين المصاحب له.

