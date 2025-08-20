حسين الجسمي يطرح أغنيتين جديدتين من ألبومه الجديد

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، الاغنية الحادية عشرة والثانية عشرة من ألبومه الغنائي الجديد.

شريط الذكريات أغنية لحسين الجسمي



جاءت الحكاية الحادية عشرة بعنوان "شريط الذكريات"، وهي من اللون الغنائي السعودي الخليجي، من كلمات الشاعرة العالية، ألحان ياسر بوعلي، توزيع خالد عز، ومكس وماستر جاسم محمد.

قدّمها الجسمي بأداء مؤثر وجاء لحن ياسر بوعلي ليترجمها بحس موسيقي يمزج بين البساطة والعمق، فيما أضفى توزيع خالد عز تنويعات موسيقية مميزة، وأضاف جاسم محمد عبر المكس والماستر بعدًا تقنيًا.



وتقول كلماتها:

كل شي يرحل ولحظاته تفوت

كل شي يذبل مع الوقت ويموت

إلاّ حبي له،، ح يبقا للأخير

الاكيد اني ب احبه لين اموت

كم مضى ليلي وانا اعيد الزمان

كم فضا بعده على العين المكان

كم تمنيته يعود،، ومايعود

اختفى كله،، كأن لا شئَ كان

"أجمل خلق الله"… إيقاع مصري نابض بالحياة



أما الحكاية الثانية عشرة فهي بعنوان "أجمل خلق الله"، من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع ومكساج وماستر شريف مكاوي.

جاءت الأغنية بإيقاع مصري مقسوم محمّل بالعاطفة والدراما.



وتقول كلماتها:

يا موقّع

قلب اتقطّع

قلب المفروض خبره مقطّع

مش توبه يعشق ولا نتوقّع

ييجي يوم يحصل كل ده فيه

يا مبهدل

قلب اتبهدل

طول الوقت عايش مستهبل

علي ايدك في الحب اتدهول

بس انا عارف السر ف ايه

ألبوم الجسمي الجديد



وبهاتين الأغنيتين، يواصل حسين الجسمي تقديم جميع حكايات ألبوم HJ2025 كرحلة فنية متكاملة، حيث تحوّلت كل أغنية إلى حكاية مستقلة تحمل خصوصيتها في الكلمة واللحن والأداء، مما يمنح الجمهور تجربة متجددة في كل إصدار.



منذ انطلاق المشروع الفني، شكّلت هذه الحكايات حالة من الترقب والتفاعل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية، لتؤكد مكانة الألبوم كأحد أبرز المشاريع الفنية العربية في عام 2025.

تم طرح "شريط الذكريات" و "أجمل خلق الله" عبر القناة الرسمية لحسين الجسمي على يوتيوب، وكافة المنصات الموسيقية الرقمية، والإذاعات في الإمارات والخليج والعالم العربي.

وبذلك يواصل الجسمي تقديم رؤيته العصرية للأغنية العربية والخليجية، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز صُنّاع الإحساس والتجديد في الموسيقى الحديثة.

