مسئولو جهاز المنصورة الجديدة يتفقدون مشروعات البنية الأساسية والكورنيش وسكن مصر وجنة

قام المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، ومسئولو الجهاز بتفقد مشروع تنفيذ خزان المياه بسعة 10000م٣ والتي تشمل أعمال صب الخرسانة لموقع الخزان الإضافي لزيادة السعة التخزينية من إنتاج محطة تحلية مياه البحر إلى 20 ألف متر مكعب.

وفي الإطار نفسه، تفقد المهندس السيد همام، ومسئولو الجهاز، منطقة الكورنيش بمدينة المنصورة الجديدة، وشدد على تأمين الشاطئ والتنبيه على المواطنين بالسباحة داخل المناطق المؤمنة، وكذا تفقد محطة الري بطاقة 1000 م٣/ يوم ومصرف قلابشو، ومحطة تحلية مياه البحر بالمدينة لمتابعة سير العمل بتلك المشروعات.

كما تفقد المهندس السيد همام، مناطق عمارات سكن مصر، وكذلك منطقة عمارات جنة بالمرحلة الأولى بالمدينة، والمركز الطبي، مشددًا على تقديم الخدمة الصحية لسكان المدينة بأعلى المعايير.

وأوضح المهندس السيد همام، أن هناك عددا كبيرا من المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها بهدف دعم منظومة البنية الأساسية والارتقاء بجودة الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين بمدينة المنصورة الجديدة.

وعقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع عدد من كبار المطورين العقاريين المستثمرين في الأراضي الواقعة على جانبي طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي ومنطقة الساحل الشمالي، وذلك لمناقشة إجراءات تطبيق علاوة التحسين بتلك الأراضي، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد المهندس شريف الشربيني مساندة الدولة المصرية للجهود التي يبذلها المطورون العقاريون والحرص على تقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات لحل المشكلات المتعلقة بالرسوم المفروضة على تلك الأراضي، وحرص الدولة على تقديم كافة التسهيلات للمطورين العقاريين من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بقرارات علاوة التحسين، بهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في دعم نشاطات وبرامج الإسكان المختلفة.

وأشار الوزير إلى حدوث إنفراجة فى ملف تطبيق علاوة التحسين بالأراضى التى تضمنها قرار فرض العلاوة، مؤكدًا توفير تيسيرات للمستثمرين لدفع قيمة العلاوة.

وعبر المطورون العقاريون عن شكرهم البالغ للدولة لما تبذله من جهود لفتح المجال أمامهم، ولما تقدمه من تسهيلات وآليات لطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، والاستماع لكافة الأراء والمقترحات فيما يخص التطوير العقارى.

وأكد الحاضرون أن الاجتماع شهد الوصول الى تفاهمات وتقارب فى وجهات النظر بين وزارة الإسكان والمطورين، وأشادوا بما لمسوه من اهتمام بالغ من الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان لوضع حلول لكافة المشكلات التى تواجههم، معربين عن تقديرهم العميق لحرص الدولة على الاستماع لكافة الأراء والمقترحات.

