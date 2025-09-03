رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يطالب بوقف الإبادة وقتل الأطفال بالتجويع في غزة

نقلت مجلة بوليتيكو الأمريكية، عن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين رفضه لما يحدث في غزة من إبادة هي الأخطر والأكثر جرمًا منذ عقود.

رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: ما يحدث للمدنيين في غزة يؤلمني ويقتلني

وقال تشيفرين: “إن ما يحدث للمدنيين في غزة يؤلمني شخصيا بل ويقتلني كذلك، ولا أعرف كيف أصفه، لا أفهم كيف يمكن لسياسي قادر على فعل الكثير لوقف المذبحة أن ينام وهو يرى الأطفال القتلى في كل مكان بمثل ما نرى”.

رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: من المروع أن يموت الأطفال جوعًا

وأضاف تشيفرين: "يمكنني القول أنه من المروع أن يموت الأطفال جوعًا بسبب مصالح سياسية ضيقة، لست مؤيدًا لحظر الرياضيين فماذا يمكن للرياضي أن يفعل لحكومته لوقف الحرب".

