الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يطالب بوقف الإبادة وقتل الأطفال بالتجويع في غزة

رئيس الاتحاد الأوروبي
رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فيتو

نقلت مجلة بوليتيكو الأمريكية، عن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين رفضه لما يحدث في غزة من إبادة هي الأخطر والأكثر جرمًا منذ عقود.

رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: ما يحدث للمدنيين في غزة يؤلمني ويقتلني 

وقال تشيفرين: “إن ما يحدث للمدنيين في غزة يؤلمني شخصيا بل ويقتلني كذلك، ولا أعرف كيف أصفه، لا أفهم كيف يمكن لسياسي قادر على فعل الكثير لوقف المذبحة أن ينام وهو يرى الأطفال القتلى في كل مكان بمثل ما نرى”.

رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: من المروع أن يموت الأطفال جوعًا

وأضاف تشيفرين: "يمكنني القول أنه من المروع أن يموت الأطفال جوعًا بسبب مصالح سياسية ضيقة، لست مؤيدًا لحظر الرياضيين فماذا يمكن للرياضي أن يفعل لحكومته لوقف الحرب". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غزة إبادة يموت الأطفال جوع ا وقف الحرب

مواد متعلقة

نموت بلا سبب، جنود احتياط في إسرائيل يرفضون الخدمة حال صدور أمر باحتلال غزة

مرضى وجرحى يرقدون على أرضيات الممرات، نسبة إشغال الأسرة بمستشفيات غزة تتجاوز الـ 250%

مسيرة إسرائيلية تلقى قنابل حارقة على سيارة إسعاف بمدينة غزة

تقارير إسرائيلية: قادة الأمن حذروا الكابينت من مخاطر الحرب في غزة

تقديرات إسرائيلية: تكلفة احتلال غزة تقدر بـ 7.4 مليار دولار ونتنياهو يعيق الصفقة

الأكثر قراءة

برسالة مؤثرة، علاء مبارك يكشف عدم تجاوزه أحزان وفاة ابنه رغم مرور 16 عامًا

ضبط تشكيل عصابي بحوزته كبتاجون وترامادول بقيمة 240 مليون جنيه في الشرقية

بصورة من المستشفى، زوجة سامح حسين تكشف آخر تطورات حالته الصحية

أخبار مصر: الصين ترعب العالم بالثالوث النووي، خبير يكشف سر دفن سكان قرية في السودان، قصة غدر الأهلي لـ سيد عبد الحفيظ

تعزيز التعاون الاقتصادي وتطورات حرب غزة تتصدران مباحثات السيسي وولي عهد البحرين

استمرار تدريبات "النجم الساطع 2025" بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

هجوم على متجر برشلونة احتجاجا على صفقة رعاية إسرائيلية (فيديو)

وسط حراسة أمنية مشددة، تشييع جثامين 8 عناصر إجرامية بالدقهلية (صور)

خدمات

المزيد

بعد الارتفاعات الكبيرة، آخر تطورات سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء بالصاغة

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-9-2025

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أقوى 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخطف في منام العزباء وعلاقته بوجود أشخاص يخططون لإيذائها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

هل الدعاء مستجاب يوم المولد النبوي؟ اعرف أقوال العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads