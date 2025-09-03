الأربعاء 03 سبتمبر 2025
سانشيز: يسرنا انضمام دول أوروبية لإسبانيا في الاعتراف بدولة فلسطينية

رئيس وزراء اسبانيا،
رئيس وزراء اسبانيا، فبتو

أفادت تقارير إخبارية عن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بقوله: رد أوروبا على حرب غزة كان فاشلا.

وقال: المعايير المزدوجة بشأن غزة وأوكرانيا تهدد بتقويض مكانة الغرب العالمية.

وأضاف: الولايات المتحدة بقيادة ترامب تحاول إنهاء النظام العالمي الذي أرسته بعد الحرب العالمية.

 وأضافت التقارير الإخبارية نقلها عن سانشيز قوله: “يسرنا انضمام دول أوروبية لإسبانيا في الاعتراف بدولة فلسطينية لكن رد أوروبا كان ضعيفا”.

وأشار في ختام تصريحاته إلى أن دول الاتحاد الأوروبي منقسمة بشأن كيفية التأثير على إسرائيل وهذا غير مقبول.

وقال: “لذا دعونا داخل الاتحاد الأوروبي إلى تعليق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد وإسرائيل”.

