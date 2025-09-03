الأربعاء 03 سبتمبر 2025
كتائب المجاهدين: قصفنا تجمعا لجنود الاحتلال بحي الزيتون

أعلنت كتائب المجاهدين، اليوم الاربعاء، أنها قصفت  تجمّعًا لجنود العدو في أرض البرعصي جنوب حيّ الزيتون في غزة بقذائف الهاون عيار 60 ملم (نظامي) وحققت إصابات دقيقة في صفوفه.

وقبل وقت سابق، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن تدمير ناقلة جند صهيونية بعبوة أرضية بمحيط جامعة غزة جنوب حي الزيتون، ورصد هبوط مروحيات للإجلاء.

وكانت قد أعلنت قبل وقت سابق أنها دكت تجمعًا لجنود وآليات العدو في محور التوغل جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون.

وأفادت تقارير إخبارية، بمقتل جندي وإصابة 11 بكمائن المقاومة في أحياء الزيتون والصبرة بغزة.


 وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه خلال القتال بحي الزيتون كانت هناك مخاوف من وجود جنود مفقودين، وتبين لاحقا عدم حدوث ذلك.

الإعلام الإسرائيلي: الجنود الأربعة وجدوا بصحة جيدة

وادعت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه بعد إحصاء الجنود والفحص تبين أن الجنود الأربعة الذين انقطع الاتصال بهم وجدوا بصحة جيدة.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن تعرض جنود الاحتلال لتفجير آلية من طراز نمر بعبوة، مما أدى إلى إصابة 7 جنود 3  منهم حالتهم خطرة في قطاع غزة.

وسائل إعلام إسرائيلية تعلن إصابة 7 جنود منهم 3 حالتهم خطرة

 

وشهد حي الزيتون وحي الصبرة سلسلة عمليات للمقاومة، بدأت بكمين هجومي قُتل فيه جنود، وذلك وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فعّل ما يُعرف ببروتوكول هانيبال لقتل أي جنود قبل وقوعهم أسرى.

