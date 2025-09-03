الأربعاء 03 سبتمبر 2025
استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفل جوعًا خلال 24 ساعة

المجاعة في غزة، فيتو
المجاعة في غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد شهداء المجاعة إلى 367 بينهم 131 طفلا

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية امس الثلاثاء، باستشهاد الصحفي رسمي سالم في قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

عدد الضحايا من الصحفيين في غزة 

وفي وقت سابق أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 247 بعد استشهاد الصحفية إسلام عابد، مطالبا المجتمع الدولي بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه. 

جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين 

وأدان مكتب الإعلام الحكومي في غزة بأشد العبارات استهداف واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، وقال: “ نحمل الاحتلال والدول المشاركة بالإبادة المسؤولية الكاملة عن ارتكاب الجرائم النكراء”

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت، باستشهاد الصحفية إسلام عابد في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.

